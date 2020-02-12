وأضافت أن هذه الحالات الأربع هي لثلاثة يابانيين ومواطن أجنبي في الستينيات والسبعينيات من العمر.. لافتة إلى أن اثنين من الأربعة محتجزان في وحدة العناية المركزة بينما يحتاج الاثنان الآخران إلى جهاز تنفس اصطناعي.

ومن بين الحالات الـ40 المصابة على متن السفينة، 30 مسافرا و10 من أفراد الطاقم. ورصدت وزارة الصحة اليابانية إصابة مراهق بالفيروس، وهذه هى المرة الأولى التي يصاب فيها شخص في هذه الفئة العمرية بالفيروس المسبب للالتهاب الرئوي في اليابان.

ومن بين الـ 203 إصابات مؤكدة في اليابان، هناك 174 من ركاب وطاقم السفينة السياحية التي تخضع للحجر الصحي بعدما تبين إصابة راكب يبلغ من العمر 80 عاما من هونج كونج بالفيروس المسبب للالتهاب الرئوي كان قد أبحر على نفس السفينة شهر يناير الماضي من مدينة ووهان الصينية.

وكان وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو قد أعلن، الأسبوع الماضي، فرض حجر صحي على سفينة سياحية متوقفة في ميناء يوكوهاما، بعد الكشف عن إصابة نحو 10 أشخاص من ركابها بفيروس "كورونا".

وقررت وزارة الدفاع اليابانية، الخميس الماضي، إرسال حوالي 100 عسكري، لمساعدة الأشخاص المعزولين على متن السفينة.

وتعد سفينة "دايموند برنسيس" ثالث سفينة سياحية يتم عزلها بسبب فيروس "كورونا"، حيث يخضع نحو 7 آلاف مسافر في الحجر الصحي في سفينة كوستا سميرالدا في إيطاليا ووضع 2000 شخص أيضا في الحجر الصحي على متن سفينة هولاند أمريكا قبالة الفلبين يوم السبت الماضي.



