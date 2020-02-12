الصحة العالمية تحذر من "كورونا جديد" فى منطقة تضم 37 دولة

وكالات الأنباء

حذر تاكيشى كاساى مدير منظمة الصحة العالمية لمنطقة غرب المحيط الهادي من وجود "مجموعات عنقودية من فيروس كورونا المتحور الجديد لا صلة واضحة لها بالصين"، وأشار كساى بصورة خاصة إلى حالات العدوى المحلية، وقال إنه على جميع الدول فى المنطقة " الاستعداد لاحتمالات وقوع حالات عدوى أوسع نطاقا".

وحسب وكالات أنباء، كانت ماليزيا قد سجلت 18 حالة إصابة بالفيروس، الذى أطلقت عليه المنظمة رسميا اسم كوفيد-19، فى حين بلغت حالات الإصابة بالفيروس فى سنغافورة 47 حالة، أكثر من نصفها حالات عدوى محلية.

يذكر أن منطقة غرب الباسفيكى تغطى بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية 37 دولة من بينها الفلبين، والصين، وكوريا الجنوبية، ونيوزيلندا واستراليا.

وكانت قد طلبت منظمة الصحة العالمية من الدول أن تعتبر فيروس كورونا "العدو رقم واحد للبشرية" وأن تبذل كل ما في وسعها لمكافحة الفيروس الذي سمي مؤخرا كوفيد-19. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف "إذا لم يشأ العالم أن يستيقظ ويعتبر الفيروس العدو رقم واحد للبشرية فأعتقد أننا لن نتعلم من دروسنا .. ما زلنا في استراتيجية الاحتواء ويجب ألا نسمح للفيروس بأن يكون له مجال في الانتقال على الصعيد المحلي".

من جهة أخرى ، أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس، أنه تم إطلاق اسم جديد على ما يعرف حاليا بفيروس "كورونا المستجد" وهو (كوفيد-19)، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد المشاورات بين المنظمة والمنظمة الدولية لصحة الحيوان ومنظمة الأغذية والزراعة ( فاو).