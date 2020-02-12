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السياحة والآثار تتفق مع اليونان على تكوين بعثة أثرية مشتركة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:19 م
السياحة والآثار تتفق مع اليونان على تكوين بعثة أثرية مشتركة جانب من اللقاء
كتبت آمال رسلان

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استقبل الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار بمقر الوزارة فى الزمالك، سفير اليونان بالقاهرة نيكولاوس جاريلينس، لبحث سبل تعزيز التعاون السياحى والآثرى وتبادل الخبرات بين الجانبين خاصة فى مجال علوم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية.

حضر اللقاء السفير ماجد مصلح المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بوزارة السياحة والآثار.

وقد تطرق اللقاء إلى آوجه التعاون المثمر بين البلدين في مجال السياحة والآثار، كما بحث الجانبان إمكانية تكوين بعثة أثرية مشتركة والتضافر من أجل حماية التراث، هذا فضلا عن المشاركة فى ورشة العمل التى ستنظمها منظمة اليونسكو في الإسكندرية عن الآثار الغارقة وكيفية حمايتها والحفاظ عليها.

كان مصطفى وزيرى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار المصرية، قد أكد عمل قرابة من 240 بعثة آثار أجنبية بمختلف المواقع الأثرية خلال الموسم الجديد في البلاد، بجانب 40 بعثة آثار مصرية.

وأشار إلى أن جهودا تبذل من قبل خالد العناني، بهدف تمكين رجال الآثار المصريين من المشاركة في حفائر الكشف عن الآثار المصرية، وأن عدد بعثات الآثار المصرية التي تقوم بأعمال الحفائر بالمواقع الأثرية في محافظات مصر ارتفعت من 5 بعثات لتصل إلى 40 بعثة آثار مصرية، ستباشر عملها خلال الموسم الجديد، بجانب مشاركة رجال الآثار المصريين في أعمال 20 بعثة تتشارك في أعمالها مع وزارة الآثار المصرية، بعد تمكن وزير الاثار من توفير الاعتمادات اللازمة لعمل تلك البعثات وفرق العمل المصرية، عبر إقامة عدد من المعارض الخارجية الناجحة، والتي كان آخرها معرض كنوز الفرعون الذهبي توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف أن بعثات الآثار الأجنبية التي تعمل بمصر، تعتمد على رجال الآثار والمرممين والعمال المصريين بنسبة 90% في أعمالها، وأن وزير الآثار المصري، نجح في النهوض بخبرات العاملين بقطاع الاثار المصريين عبر ورش العمل والتدريبات داخل مدارس الحفائر والترميم.


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