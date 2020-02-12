السلام الأخضر: تلوث الهواء يسبب خسائر اقتصادية 8 مليارات دولار يوميا

كتبت ريم عبد الحميد

حذر تقرير لإحدى جماعات السلام الأخضر بان تلوث الهواء الناجم عم حرق الوقود الأحفورى يسبب خسائر اقتصادية بقيمة 8 مليار دولار يوميا، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية.

وقال للتقرير الصادر من جماعة السلام الأخضر بجنوب شرق آسيا ومركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، فإن هذا يمثل 3.3% من إجمالى الناتج المحلى العالمى، أو 2.9 تريليون دولار سنويا. وتتحمل كل من الصين والولايات المتحدة والهند الخسارة الاقتصادية الأكبر لارتفاع نسبة التلوث، بما يقدر بـ 900 مليار دولار، و600 مليار دولار، و150 مليار دولار سنويا، على التوالي.

وتقول بلومبرج إن تلوث الهواء لا يزال يضر بملايين الأشخاص بشكل يومى على الرغم من جهود بعض الدول والشركات للضغط من أجل استخدام أكبر لمصادر الطاقة المتجددة والوقود الأكثر نظافة. ويسبب حرق الفحم والبترول والغاز أزمات صحية، مما يؤدى إلى الوفاة المبكرة لما يقرب من 4.5 مليون شخص حول العالم سنويا، ويموت 40 ألف طفل قبل أن يبلغوا الخامسة بسبب التعرض لجزيئات لغبار الأصغر من 2.5 ميكروميتر، والتي تعرف باسم PM 2.5 ، وفقا للتقرير.

وقال مينو سون، الناشط من أجل هواء نظيف في جماعة السلام الأخضر بشرق آسيا، إن تلوث الهواء الناجم من الوقود الأحفورى يزهق كل عام ملايين الأرواح، ويزيد من مخاطر التعرض للسكتة الدماغية وسركان الرئة والربو ويكلفنا تريليونات الدولارات. وأضاف أن هذه مشكلة نعرف كيفية حلها، من خلال التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، والتخلص تدريجيا من السيارات التي تستخدم البنزين والديزل وبناء هيئة نقل عامة.

ويشير تقرير جماعة السلام الأخضر إلى أن التكلفة الاقتصادية للتعامل مع الهواء الملوث ناجم الأمراض الخاصة بالجهاز التنفسى والأمراض غير المعدية وأيضا القيمة الاقتصادية لسنوات الحياة المهدرة بسبب الوفاة المبكرة.