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السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 11:18 ص
السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا البواخر السياحية مهددة بسبب كورونا
كتبت ريم عبد الحميد

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أصبح أكثر من ألفى راكب وأفراد طاقم سفينة سياحية - تابعة لشركة هولاند أمريكا التى يقع مقرها فى الولايات المتحدة الأمريكية - عالقين على متنها في الوقت الذى تنفذ منهم الإمدادات بعد أن أصبحت تايلاند خامس جهة ترفض السماح لهم بالرسو خوفا من فيروس كورونا.

 

وأوضحت صحيفة الجارديان البريطانية أن السفينة MS Westerdam، التى تحمل 2257 راكب وأفراد الطاقم، موجودة في خليج تايلاند بلا مكان ترسو فيه بعد أن رفضت كل من اليابان وتايوان والفلبين وجزيرة جوام الأمريكية والآن تايلاند السماح لها بالدخول على موانيها، على الرغم من  من عدم وجود حالات مصابة بالفيروس على متنها.

 

 وهناك مخاوف أن يبدأ الغذاء في النفاذ من السفينة أثناء بحثها عن ميناء.

 

 وقال ستيفين هانسين، الكندى المتواجد على متن السفينة مع زوجته أنه انضم إليها في 16 يناير الماضى في سنغافورة، وكان من المقرر أن ينزل منها في يوكوهاما، وجهتها الأخيرة المقررة.

 

 وقال هانسين للجارديان في رسالة اليوم الأربعاء إن الركاب بحالة جيدة لكنهم يشعرون بالقلق إزاء الوصول إلى حل. فقد استغرق الأمر وقتا طويلا للغاية وسينفذ الوقود والغذاء والمساعدة الطبية.

 

 وأشار إلى أن الحياة اليومية لا تزال عادية على السفينة، فلا يوجد قيود على الحركة أو الطعام، والمزاج بشكل عام جيد لكن كل رفض وخيبة أمل يسبب إحباطا وتوترا.

 

 وعلى الرغم من عدم وجود حالات لإصابة مؤكدة بالفيروس على متن السفينة، إلا أنها توقفت في هونج كونج قبل أقل من أسبوعين، وهى فترة حضانة الفيروس.

 

 ومن بين الركاب، 950 أمريكيا و271 كنديا و127 بريطانيا و91 هولنديا، وعدد أقل من مواطنى استراليا وألمانيا والصين ودول أخرى.


كورونا

باخرة سياحية

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تايلاند

اليوم السابع بلس

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