السجن المشدد 15 سنة لعامل خطف طفلتين وهتك عرضهما فى المقابر بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامى محمد وعضوية المستشارين عماد الدين محمد ومحمد فتحى السيد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم ومحمد عبد الحميد.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2018 بدائرة قسم طما عندما تلقى رئيس المباحث، بلاغا من أسرة المجنى عليهما، باختفاء الطفلتين واختطافهما من أمام مسكنها وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، حيث قام باستدراج الطفلتين وإيهامهما بأنه صديق والديهما وتوجه بهما إلى منطقة المقابر، وعندما حاولت الطفلتان الهرب قام بتكميم فمهما والتعدى عليهما بالضرب وقام بمحاولة التعدى جنسيا عليهما بالإكراه، وبعد تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من تحرير الطفلتين والقبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهمة "بخيتة.أ.ه" 45 سنة ومقيمة بمركز طما بالسجن 3 سنوات لاتهامها بقتل والدتها العجوز ""عيده.م" 75 سنة بان قامت بضربها بقبضة يدها "البوكس" فسقطت على الأرض وفارقت الحياة متأثرة بالضرب.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامى محمد وعضوية المستشارين عماد الدين محمد ومحمد فتحى السيد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم ومحمد عبد الحميد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز طما عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجني عليها بعد التعدى عليها بالضرب وتم نقلها الى المستشفى جثة هامدة وتبين من التحريات أن المتهمة ابنتها وراء ارتكاب الواقعة حيث وقعت بينهما مشادة كلامية تطورت الى مشاجرة قامت خلالها الفتاة بضرب امها بقبضة يديها فسقطت على الأرض وفارقت الحياة متأثرة بضربها .

وبعد تقننين الإجراءات تم القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة ووجهت إليها النيابة تهمة ضرب أفضى الى موت ولم تقصد قتلها وتمت إحالتها الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.