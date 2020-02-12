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السجن المشدد 15 سنة لعامل خطف طفلتين وهتك عرضهما فى المقابر بسوهاج

الأربعاء، 12 فبراير 2020 03:07 م
السجن المشدد 15 سنة لعامل خطف طفلتين وهتك عرضهما فى المقابر بسوهاج جنايات سوهاج - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "فوزى.ع.م" 22 سنة عامل، ومقيم بمركز طما بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بخطف وهتك عرض الطفلتين المجنى عليهما "سلوى.ف" و"منة.أ" بالإكراه فى المقابر بدائرة مركز طما.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامى محمد وعضوية المستشارين عماد الدين محمد ومحمد فتحى السيد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم ومحمد عبد الحميد.

 

وتعود أحداث القضية إلى عام 2018 بدائرة قسم طما عندما تلقى رئيس المباحث، بلاغا من أسرة المجنى عليهما، باختفاء الطفلتين واختطافهما من أمام مسكنها وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، حيث قام باستدراج الطفلتين وإيهامهما بأنه صديق والديهما وتوجه بهما إلى منطقة المقابر، وعندما حاولت الطفلتان الهرب قام بتكميم فمهما والتعدى عليهما بالضرب وقام بمحاولة التعدى جنسيا عليهما بالإكراه، وبعد تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من تحرير الطفلتين والقبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

 

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهمة "بخيتة.أ.ه" 45 سنة ومقيمة بمركز طما بالسجن 3 سنوات لاتهامها بقتل والدتها العجوز ""عيده.م" 75 سنة بان قامت بضربها بقبضة يدها "البوكس"  فسقطت على الأرض وفارقت الحياة  متأثرة بالضرب.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامى محمد وعضوية المستشارين عماد الدين محمد ومحمد فتحى السيد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم ومحمد عبد الحميد.

 

تعود أحداث القضية إلى عام 2019  بدائرة مركز طما  عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجني عليها بعد التعدى عليها بالضرب وتم نقلها الى المستشفى جثة هامدة وتبين من   التحريات أن المتهمة ابنتها   وراء ارتكاب الواقعة  حيث وقعت بينهما مشادة كلامية تطورت الى مشاجرة قامت خلالها الفتاة  بضرب امها بقبضة يديها فسقطت على الأرض وفارقت الحياة متأثرة بضربها .

 

وبعد تقننين الإجراءات تم القبض على المتهمة  وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة ووجهت إليها النيابة تهمة ضرب أفضى الى موت ولم تقصد قتلها وتمت إحالتها الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 

 

 

 


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