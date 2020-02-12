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الزراعة: محطة زهراء الخيول تتعرض لحملة ممنهجة بعد تسجيلها أعلى أرباح

الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:04 م
الزراعة: محطة زهراء الخيول تتعرض لحملة ممنهجة بعد تسجيلها أعلى أرباح خيول عربية أصيلة
كتب عز النوبى

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أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك حملة ممنهجة للنيل من محطة الزهراء للخيول العربية التابعة للوزارة، يقف خلفها أصحاب مصالح، ونفى الدكتور خالد توفيق رئيس الهيئة الزراعية المصرية المسئولة عن ملف محطة الزهراء للخيول ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من نفوق عدد من الخيول العربية الأصيلة، لافتاً أن المحطة مجهزة بجميع أنواع اللقاحات والأغراض الطبية.

وأوضح  الدكتور خالد توفيق، رئيس الهيئة الزراعية المصرية المسئولة عن ملف محطة الزهراء للخيول إلى أن المحطة سجلت أعلى أرباح بالإضافة إلى نجاح مهرجان الخيول العربية الأخير الذى حقق إشادات كبيرة واسعة وعالمية وأرباح عالية.

وقالت وزارة الزراعة، إن السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، أجرى اتصالاً هاتفياً مع  الدكتوره نجلاء رضوان رئيس الإدارة المركزية لمحطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة التابعة للهيئة الزراعية  المصرية، وأكد خلال إتصاله دعمه لها وللمحطة، مؤكداً عزمه على زيارة المحطة فى القريب العاجل.

فيما اعتبر الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة أن ما تم تداوله من نفوق للخيول داخل محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات تواجه الدولة، مؤكداً على الجهد الكبير والمبذول على أرض الواقع.

وبدورها نفت رئيس محطة الزهراء التابعة لوزارة الزراعة الدكتورة نجلاء رضوان، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى موضحة أن معدلات نفوق الخيول خلال عام 2019 في المحطة كانت طبيعية مشيرة إلى أن حالات النفوق التي شهدتها المحطة كانت إما بسبب بلوغ الأحصنة سنا كبيرة أو ضعف المناعة، ووجود عجز فى مستشفى العمليات التابعة للمحطة، حتى وصل الأمر إلى إجراء عملية خطيرة لأحد الأحصنة خارج المحطة،  لافته أن محطة زهور الخيول تشهد عملية تطوير.

 


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