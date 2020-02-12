سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الزراعة" تحصين 375 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى والجدرى خلال 9 أيام

الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:00 ص
"الزراعة" تحصين 375 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى والجدرى خلال 9 أيام الجلد العقدى
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، استمرار  اعمال حملات تحصين  الماشية  ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام ، وناشدت هيئة الخدمات البيطرية  المربيين بالإبلاغ عن ظهور اي حالة اصابة وتوخي الحذر بالطرق الوقائية مثل العزل والعلاج والتحصين حيث يتوافر بسعر رمزي من خلال لجان التحصين بمعرفة الاطباء البيطريين.

قال الدكتور خالد مرسى مدير عام الطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، في تصريحات لـ " اليوم السابع "، إنه منذ  انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية والاغنام ضد الجلد العقدى والجدرى في الأول من فبراير الجارى وحتى 9 من نفس الشهر بلغت اجمال  التحصينات  375 ألف و622 رأس ، وجارى التحصين ، حيث تستمر الحملة شهر بجميع محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور عبد الحكيم  محمود رئيس  الهيئة العامة للخدمات البيطرية ،   فى  تصريحات  لـ  "اليوم السابع "،  إن هناك تكليفات  من قبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، بالمتابعة الدورية  لحماية الثروة الحيوانية   من اى من الامراض التي تشكل تهديدا  لها ، حيث  تم   اطلاق حملة جديدة للتحصين  ضد مرض   الجلد العقدى وجدرى الأغنام  تستمر  طوال الشهر الجارى  ، مناشدة   جميع المربيين  أصحاب الثروة الحيوانية  خاصة " الابقار "  ضرورة الاستجابة  لتلك الحملة ،  مؤكدة توفير جميع  التحصينات  والمستلزمات وتوفير  سن  بيطرى لكل حيوان ، ومنع استخدام اى سن لأكثر  من حيوان ، وهدف الحملة  الحفاظا على الابقار

 وأوضح تقرير الخدمات البيطرية ، أن هناك برامج الوقاية من المرض تستهدف السيطرة على الاسواق بالتنسيق مع المحافظين والمجالس المحلية وعلى حركة الحيوانات وانتقالها خلال فترة انتشار المرض وتوعية المربين بعدم شراء عجول من اسواق الحيوانات الحية خاصة مجهولة المصدر وعدم دخول القطعان الا بعد عزلها منفصلة لمدة 21 يوم ، وتتولى لجان التحصين القيام بتحصين المزارع ومن منزل لمنزل وبالكمائن الحدودية لمنع اى سيارات محملة بالحيوانات الا بعد فحصها وتحصينها وذلك لاحكام السيطرة على دخول المرض الى داخل المحافظات.

 وقال تقرير الخدمات البيطرية ، أن برامج للتوعية الارشادية اللازمة للمربي وطرق الامن والامان الحيوي حيث تتركز خطورة المرض فى انخفاض معدل الانتاج نتيجة ارتفاع درجة حرارة الحيوان الى 41 درجة مئوية المصابة والتهاب الجيوب الانفية والتهاب ملتحمة العين مسببة دموع غريزة وعمى وافراز غزير للعاب وهى عوامل تؤدي الى نقص شديد فى الوزن وظهور اورام اوديمية بمنطقة اسفل البطن ومع قلة ادار اللبن وظهور عقد جلدية فى منطقة المناعم وبجلد الرقبة والضرع.

 



 


الجلد العقدى

الخدمات البيطرية

تحصين الماشية

اخبار الوم

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تحصين 217 ألف رؤوس ماشية ضد الجلد العقدي ببني سويف

السبت، 08 فبراير 2020 02:57 م

"الزراعة" تناشد مربى الماشية الإبلاغ عن إصابات للجلد العقدى..اعرف التفاصيل

الجمعة، 07 فبراير 2020 10:15 م

تحصين 9549 رؤوس ماشية ضد الجلد العقدي ببني سويف

الأربعاء، 05 فبراير 2020 06:25 م

خطة قومية لحماية الماشية من الأمراض الوبائية.. "الزراعة" تواجه الجلد العقدى للأبقار بحزمة إجراءات وحملة تحصين.. الطب الوقائى: برامج لمقاومة الحشرات والناموس الناقل للأوبئة.. ولجان تقصى وحظر البيع بدون بطاقة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 09:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصين: ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 1110 حالة

الصين: ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 1110 حالة

صدق أو لا تصدق.. أعداد المصريين ترتفع 407 نسمة فى أقل من 24 ساعة

صدق أو لا تصدق.. أعداد المصريين ترتفع 407 نسمة فى أقل من 24 ساعة

التنمية المحلية: تلقينا 154 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء

التنمية المحلية: تلقينا 154 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء

الصين تعلن ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 1068 شخصا

الصين تعلن ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 1068 شخصا

سر تسمية المولودة رقم 100 مليون فى مصر باسم "ياسمين".. فيديو

سر تسمية المولودة رقم 100 مليون فى مصر باسم "ياسمين".. فيديو

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات

زاهى حواس يطالب وزارة التعليم بتدريس حروف اللغة الهيروغليفية فى المدارس

زاهى حواس يطالب وزارة التعليم بتدريس حروف اللغة الهيروغليفية فى المدارس

الإحصاء: خصوبة المرأة وصلت لأعلى معدل.. وعدد السكان يقفز لـ192 مليون فى 2050

الإحصاء: خصوبة المرأة وصلت لأعلى معدل.. وعدد السكان يقفز لـ192 مليون فى 2050

رئيس هيئة الإسعاف عن رفض نائبه رشوة بـ4 ملايين جنيه: "قائد يحتذى به"

رئيس هيئة الإسعاف عن رفض نائبه رشوة بـ4 ملايين جنيه: "قائد يحتذى به"

مجلس الأمن يصوت غدا على مشروع قرار لدعم وقف إطلاق النار فى ليبيا

مجلس الأمن يصوت غدا على مشروع قرار لدعم وقف إطلاق النار فى ليبيا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اليوم السابع: الدولار يفقد 33 قرشا خلال 40 يوما

اليوم السابع: الدولار يفقد 33 قرشا خلال 40 يوما

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة