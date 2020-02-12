"الروبوت تيميا".. نادلة مطعم فى أفغانستان للمرة الأولى (صور)

رويترز

الروبوت تيميا نادلة تم تقديمها فى الآونة الأخيرة للعمل فى مطعم للوجبات السريعة فى كابول فى سابقة أولى من نوعها بأفغانستان التى تمزقها الحرب.

وأصبحت الروبوت اليابانية شخصية شهيرة فى المجتمع منذ ظهورها لأول مرة قبل شهر، وتجتذب تيميا سكان كابول للحضور إلى المطعم فى بلد يعانى كثير من الناس فيه من ويلات النزاعات والحروب بشكل يومي.

وقال محمد رافع شيرزاد مدير مطعم التايمز، "هدفنا هو دفع جيل الشاب إلى رؤية الروبوت لإثارة اهتمامهم بالاستثمار فى مثل هذه التكنولوجيا فى البلاد. نريد لهم الابتكار (في) مثل هذه المبادرات فى المستقبل".

وتحضر تيميا الطعام من مطبخ المطعم وتقدمه للعملاء، مع تحديد مسار إلكترونى معين لها لتمكينها من الانتقال إلى كل طاولة بحرية.

وقالت إحدى عملاء المطعم، وتدعى مسعودة جان، التى حضرت مع صديقة لها لتناول الغداء "إنها مبادرة جيدة، أشعر بسعادة بالغة لأن أرى (بلدي) يتقدم. هذا شيء ملهم".

وقال سيد حامد منصور المتحدث باسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأفغانية لرويترز إن هذه هى المرة الأولى التى يستخدم فيها مطعم الروبوت كنادلة فى أفغانستان، مضيفا أنهم يدعمون المبادرة لتحسين التكنولوجيا فى البلاد.



الروبوت تيميا تقدم بيتزا



الروبوت تيميا تحمل الطعام



الروبوت تيميا تقدم الطعام



الروبوت تيميا فى طريقها للمطبخ



الروبوت تيميا



صورة تذكارية مع الروبوت تيميا



وضع الطعام للروبوت تيميا