الدولار يواصل الانخفاض لليوم الرابع على التوالى

كتبت : سماح حمدى

يواصل سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-2-2020 انخفاضه لليوم الرابع على التوالى أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر، أبرزها البنك المركزى المصرى، وبنك أبو ظبى الاسلامى، وبنك عودة، حيث سجل سعر صرف الدولار في البنك المركزى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع بانخفاض قدرة قرشا واحدا، في حين انخفض سعر مصرف أبو ظبى الإسلامي وسجل 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع بعد ان كان سعره أمس 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.66 جنيه للشراء مقابل 15.67 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

15.76 جنيه للبيع مقابل 15.77 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.67 جنيه للشراء مقابل 15.68 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

15.77 جنيه للبيع مقابل 15.78 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.67 جنيه للشراء مقابل 15.68 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

15.77 جنيه للبيع مقابل 15.78 جنيه بانخفاض قدرة قرش

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربى الأفريقي

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.66 جنيه للشراء

15.76 جنيه للبيع.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.