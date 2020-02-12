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الدفاع الروسية: نجاحات الجيش السورى فى إدلب سمحت بتشكيل منطقة آمنة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 09:27 م
الدفاع الروسية: نجاحات الجيش السورى فى إدلب سمحت بتشكيل منطقة آمنة الجيش الروسى
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، فى خبر عاجل لها، أن وزارة الدفاع الروسية، قالت إن نجاحات الجيش السورى فى إدلب سمحت بتشكيل منطقة آمنة تنص عليها مذكرة سوتشى.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت اليوم الأربعاء، أن تصريحات تركيا بشأن قيام العسكريين الروس بهجوم مزعوم على المدنيين فى منطقة خفض التصعيد بإدلب غير صحيحة، وقالت الوزراة - فى بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "تصريحات الممثلين الأتراك حول هجوم مزعوم للعسكريين الروس على المدنيين فى منطقة خفض التصعيد بإدلب غير صحيحة. إن نشاط العسكريين الروس، وقبل كل شيء، المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة فى منطقة خفض التصعيد بإدلب، تتم فقط على أساس اتفاقات سوتشي".

وأضاف البيان: "التقارير التى تفيد بتدفق هائل للاجئين من منطقة خفض التصعيد فى إدلب ليس لها أى أساس واقعي. جزء كبير من سكان محافظة إدلب يغادرون بأمان المناطق الخطرة وينتقلون إلى المناطق التى تسيطر عليها الحكومة السورية".

كما أكد البيان أن السبب فى تفاقم الوضع فى منطقة إدلب السورية هو توريد الأسلحة والذخيرة إلى المسلحين عبر الحدود التركية-السورية.

وجاء فى البيان : "يعانى السكان المدنيون نتيجة لاستفزازات الجماعات الإرهابية فى منطقة خفض التصعيد فى إدلب، التى تحتمى بـ(الدروع البشرية). الوضع يتفاقم بشكل كبير بسبب توريد الأسلحة والذخيرة إلى منطقة خفض التصعيد عبر الحدود التركية السورية، فضلاً عن قوافل العربات المدرعة والقوات التركية التى تدخل أراضى محافظة إدلب السورية".

 


روسيا

سوريا

ادلب

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الجيش السورى

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