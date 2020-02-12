الخزانة الأمريكية: الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا لن تستمر إلى ما بعد 2020

رويترز

قال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين اليوم الأربعاء إن الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تفشى فيروس كورونا لن تستمر إلى ما بعد عام 2020، وأبلغ منوتشين اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ أن فيروس كورونا لن يؤثر على التوقعات الطويلة الأجل لإدارة ترامب لنمو الاقتصاد الأمريكي.

وقال "لا أتوقع أن فيروس كورونا سيكون له تأثير يستمر إلى ما بعد هذا العام"، وأضاف أن هناك حاجة إلى ثلاثة أو أربعة أسابيع إضافية من البيانات لتقدير مجمل تأثير فيروس كورونا فى الصين.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، استقرار عدد الإصابات بالنوع الجديد لفيروس "كورونا" فى الصين، مشددة مع ذلك على أن الوباء قد يتطور باتجاهات مختلفة، وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية فى مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم /الأربعاء/ - إنه "تم رصد استقرار فى عدد الحالات الجديدة للإصابة بفيروس كورونا فى الصين خلال الأسبوع الماضي، لكن يجب تفسير هذا الأمر بحذر كبير"، وشدد فى هذا السياق على أن التفشى قد يتطور بأى اتجاه.

وشدد جيبريسوس، على أن فريق الخبراء بقيادة منظمة الصحة العالمية، الذى ينشط حاليا فى الصين، حقق تقدما جيدا فى عمله، معربا عن أمله فى أن يكون هناك "مزيد من الأخبار قريبا".



وتابع المدير العام للمنظمة: "علينا توحيد الجهود من أجل مكافحة هذا العدو المشترك الذى لا يحترم الحدود، من جانبه .. ذكر الخبير فى منظمة الصحة العالمية مايك رايان، أن سلوك فيروس "كورونا" خارج مقاطعة هوبي، يتميز "بدرجة أقل من العدوانية والتسرع، ما يمثل إشارة جيدة".

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية اليوم الأربعاء أن مسؤولى فورمولا 1 قرروا إلغاء سباق الجائزة الكبرى الصيني المقرر في منتصف أبريل المقبل ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، بسبب انتشار فيروس كورونا القاتل المتفشي في الصين، وأوضحت تقارير صادرة اليوم أن مسؤولي فورمولا 1 قرروا عدم إقامة السباق الصيني الذي كان من المفترض أن يقام في شنجهاى في 19 أبريل.



ولم يتضح بعد ما إذا كان السباق الصيني سيلغى نهائياً هذا الموسم، أم أنه سيقام في وقت لاحق، كما لم يجر الإعلان رسمياً عن أي قرار، وكذلك تحوم الشكوك حول سباق الجائزة الكبرى الفيتنامي المقرر في هانوي التي تبعد نحو 150 كيلومتراً فقط عن الحدود الصينية.



وكان الاتحاد الدولي لسباقات السيارت (فيا) أعلن أنه سيقيم الوضع بشأن استضافة السباقات، على أن يتخذ أي إجراءات لازمة من أجل حماية مجتمع سباقات السيارات والجماهير بشكل عام.

يذكرأن، أعلنت السلطات البريطانية، اليوم/ الاربعاء/، عن ظهور تاسع حالة مؤكدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد، وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن الحالة يُعتقد أنها لمواطن صيني جاء إلى العاصمة لندن مؤخرًا.



وكانت بريطانيا قد أعلنت أواخر يناير الماضي عن ظهور أولى الحالات المصابة بـ"كوفيد-19".