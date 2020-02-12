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الحبس عامين لعامل قتل شقيقه فى مشاجرة بينهما بسوهاج

الأربعاء، 12 فبراير 2020 06:35 م
الحبس عامين لعامل قتل شقيقه فى مشاجرة بينهما بسوهاج جثة - ارشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "مدكور.م.م" 31 سنة عامل بالحبس عامين لاتهامه بقتل شقيقه مبروك فى مشاجرة بينهما بدائرة مركز أخميم .

وصدر الحكم برئاسة المستشار عصام عيسى، وعضوية المستشارين صلاح الشربينى، وهيثم حماد، بأمانة سر رمضان حسن.

تعود أحداث القضية الى عام 2019 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليها بعد إصابته بإصابات متفرقة بالجسد وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات أن شقيقه المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما على نقود فوقعت بينهما مشاجرة قام خلالها المتهم بدفع شقيقه على زجاج مكسور مما أدى إلى إصابته بإصابات متفرقة بالجسد وتوفى فور وصوله المستشفى متأثرا بإصابته.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إلية النيابة تهمة ضرب أفضى الى موت وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج،  قد قضت بمعاقبة المتهمين "ي.ح.ي" 27 سنة عامل و"م..أ" 23 سنة عامل و"م.ن" 24 سنة عامل، بالسجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم، لاتهامهم، بدائرة مركز أخميم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عصام عيسى، وعضوية المستشارين صلاح الشربينى، وهيثم حماد، بأمانة سر رمضان حسن.

تعود أحداث القضية الى عام 2019 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز عن إحراز المتهمين أسلحة نارية بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من احد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة المتهمين الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم  .

 

 

 


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ضرب افضى الى موت

اخميم

جنايات سوهاج

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