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التهاب المعدة ما تريد معرفته لتجنب مضاعفاته

الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:00 ص
التهاب المعدة ما تريد معرفته لتجنب مضاعفاته ما هو التهاب المعدة وكيف تعالجه
كتبت إيناس البنا

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التهاب المعدة هو التهاب يحدث في بطانة المعدة، وينقسم إلى نوعين الحاد والمزمن، ,التهاب المعدة الحاد ينطوي على التهاب حاد مفاجئ، بينما التهاب المعدة المزمن ينطوي على التهاب طويل الأجل يمكن أن يستمر لسنوات إذا ترك دون علاج.

 

ما الذي يسبب التهاب المعدة
 

حدوث ضعف في بطانة المعدة يسمح لعصارات الجهاز الهضمي بالتلف والالتهاب، مما يسبب التهاب المعدة، لذا فإن البطانة الرقيقة أو التالفة للمعدة تزيد من خطر التهاب المعدة.

ووفقا لتقرير موقع " healthline" يمكن للعدوى البكتيرية المعوية أن تسبب التهاب المعدة، والعدوى البكتيرية الأكثر شيوعا التي تسببها هي بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري التي تصيب بطانة المعدة وتسبب ما يعرف باسم جرثومة المعدة.

قد تؤدي بعض العوامل إلى زيادة خطر الإصابة بالتهاب المعدة قد تشمل:

  • استهلاك الكحول بشكل متكرر.
  • الاستخدام الروتيني للعقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية) مثل الأسبرين.
  • استخدام الكوكايين.
  • العمر  حيث تضعف بطانة المعدة بشكل طبيعي مع تقدم العمر.
  • التدخين.

عوامل أقل شيوعًا تشمل:

 

  1. الإجهاد الناجم عن الإصابة الشديدة أو المرض أو الجراحة.
  2. اضطرابات المناعة الذاتية.
  3. اضطرابات الجهاز الهضمي مثل مرض كرون.
  4. العدوى الفيروسية.

أعراض التهاب المعدة
 

التهاب المعدة لا يسبب أعراض ملحوظة لدى الجميع، ولكن الأعراض الأكثر شيوعًا هي:

الغثيان.

القيء.

الشعور بالامتلاء أعلى البطن خاصة بعد تناول الطعام.

عسر الهضم.

علاج التهاب المعدة
 

يعتمد علاج التهاب المعدة على سبب الحالة، ف إذا كنت تعاني من التهاب المعدة بسبب مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية أو غيره من الأدوية، فقد يكون تجنب هذه الأدوية كافيًا لتخفيف الأعراض.

المضادات الحيوية
 

يتم علاج التهاب المعدة الناتج عن H. pylori بشكل روتيني بالمضادات الحيوية التي تقتل البكتيريا، بالإضافة إلى المضادات الحيوية، يتم استخدام عدة أنواع أخرى من الأدوية لعلاج التهاب المعدة مثل مثبطات مضخة البروتون.

ومع ذلك ، فإن الاستخدام طويل الأجل لهذه الأدوية ، وخاصة عند تناول جرعات عالية ، يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الاصابة بكسور العمود الفقري والورك والرسغ. كما يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الفشل الكلويالمصدر الموثوق به ، والمصدر الخرف ، ونقص المغذيات.

 

أدوية الحد من أحماض المعدة
 

الأدوية التي تقلل من كمية الحمض التي تنتجها معدتك من خلال خفض كمية الحمض التي يتم إطلاقها في الجهاز الهضمي، فإن هذه الأدوية تخفف من آلام التهاب المعدة وتسمح لبطانة المعدة بالشفاء.

 

أدوية مضادات الحموضة
 

قد يصف الطبيب باستخدام مضادات الحموضة للتخفيف السريع من آلام التهاب المعدة، هذه الأدوية يمكن أن تحيد الحمض في معدتك، ولكن قد تسبب بعض مضادات الحموضة الإسهال أو الإمساك، لذلك تحدث إلى طبيبك إذا كنت تعاني من أي من هذه الآثار الجانبية.

مضاعفات التهاب المعدة
 

إذا ترك التهاب المعدة دون علاج، فقد يؤدي ذلك نزيف في المعدة بالإضافة إلى تقرحات، و يمكن أن تزيد أشكال معينة من التهاب المعدة من خطر الإصابة بسرطان المعدة، خاصة في الأشخاص الذين يعانون من بطانات المعدة الضعيفة.

 

الأطعمة المسموح بها في التهاب المعدة
 

هناك بعض الأطعمة التي قد تساعد في إدارة التهاب المعدة وتخفيف الأعراض، وتشمل هذه:

 

  • الأطعمة الغنية بالألياف مثل التفاح والشوفان والبروكلي والجزر والفاصوليا.
  • الأطعمة قليلة الدسم مثل السمك والدجاج والديك الرومي.
  • الأطعمة ذات الحموضة المنخفضة مثل الخضراوات.
  • المشروبات غير الغازية.
  • البروبيوتيك مثل اللبن الزبادي.

الأطعمة التي تتجنبها عند التهاب المعدة
 

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون قد تفاقم التهاب في بطانة المعدة، وبعض الأطعمة الأخرى لتجنب لأنها يمكن أن تهيج المعدة هي:

 

  • الكحول.
  • القهوة.
  • الأطعمة الحمضية مثل الطماطم وبعض الفواكه.
  • عصير الفواكه.
  • الأطعمة الدسمة.
  • الأطعمة المقلية.
  • الطعام الحار.

 


التهاب المعدة

أسباب التهاب المعدة

اعراض التهاب المعدة

مضاعفات التهاب المعدة

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