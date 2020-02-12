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التموين: إنشاء مركز معلومات عن نشاط التجارة فى مصر قريبًا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 07:32 م
التموين: إنشاء مركز معلومات عن نشاط التجارة فى مصر قريبًا احتفالية وزارة التموين لإطلاق خدمات السجل التجارى للقطاع المصرفى
كتب مدحت وهبة - تصويرعمرو مصطفى

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أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن السجل التجارى يعد شهادة ميلاد المنشأة بمختلف أنواعها، حيث يوجد 95 مكتبا للسجل التجارى حيث كان كل مكتب يعمل بمنعزل عن الآخر.

جاء ذلك خلال احتفالية جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين لإطلاق خدمات السجل التجارى للقطاع المصرفى، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر، بحضور الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية بالسعى نحو تقديم خدمات مميكنة للمواطنين والهيئات وبما يخدم محاور استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030، كما حضر العديد من رؤساء البنوك وممثلو اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية والشخصيات العامة.

وأضاف عشماوى أنه تم ربط هذه المكاتب حتى أصبح لدينا بيانات عن 4.5 مليون منشأة تتضمن الاسم التجارى للمنشأة ورأس مال المنشأة العنوان والمساهمين والكيان القانونى للمنشأة الاقتصادية ونعمل حاليا على ان يكون هناك سجل موحد للمنشأة ويتم العمل حاليا على انشاء مركز معلومات عن نشاط التجارة فى مصر قريبا.

ووجه الدكتور ابراهيم عشماوى الشكر للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بسبب دعمه لإطلاق خدمة السجل التجارى فى القطاع المصرفى .

فيما أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قبل قليل، أن التحول الرقمى هو المستقبل فى الاقتصاد الرقمى، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالتحول الرقمى من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد مع التدريب للعنصر البشرى على نظام التحول الرقمى.

وأضاف المصيلحى:"فى الماضى كان كل سجل تجارى يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجارى كما انه جارى حاليا العمل على إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية قريبا بدلا من تعدد السجلات حاليا للمنشأة الواحدة كما أن التحول الرقمى سيعمل احداث طفرة سواء فى التجارة الإليكترونية من خلال البنية الاساسية المعلوماتية الموجودة ".

 

 


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