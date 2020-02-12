سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 09:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التضامن: تنفيذ برنامج "فرصة" لتوفير 50 ألف من فرص العمل بالمحافظات

الأربعاء، 12 فبراير 2020 09:03 م
التضامن: تنفيذ برنامج "فرصة" لتوفير 50 ألف من فرص العمل بالمحافظات جانب من برامج التمكين الاقتصادى
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت محافظة أسيوط بدء تنفيذ برامج التمكين الاقتصادى لبرنامج فرصة أحد آليات الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية من خلال مشروع "تشغيل شباب فى مصر: خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في ريف مصر(روابط)" والممول من الحكومة النرويجية.

 

وصرح الدكتور عاطف الشبراوى مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعى أن برنامج فرصة هو أحد برامج الحماية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي لأفراد الأسر من مستفيدي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي ويستهدف القادرين علي العمل منهم بالتعاون مع القطاع الخاص والأهلي، حيث يعمل من خلال عدة محاور منها توفير ما يزيد على 50 ألف فرصة عمل وأدوات انتاج بالمحافظات الثمان المستهدفة ويعتمد البرنامج على تنشيط بيئة التمكين الاقتصادي والشق الإنتاجي لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير فرص التمكين لهم والتدريب على ثقافة العمل والإنتاج

 

وأضاف الشبراوى أن التعاون مع منظمة العمل الدولية والذي يعد انطلاقه لتعاون مستمر شهد تنفيذ سلسلة ورش عمل استهدفت تحفيز الشباب والنساء للحصول على فرص عمل عبر منظومة تدريبات وباستخدام أدوات منظمة العمل التدريبية المعتمدة دولياً فى مجال التوظيف وريادة الاعمال.

 

وقالت نشوى بلال مدير مشروع روابط إن التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية متميز في مجال التمكين الاقتصادي خاصة للشباب والمرأة المعيلة ودعم الأسر الأكثر فقراً، مشيدةً بدور برنامج "فرصة" فى توفير فرص عمل حقيقية وإتاحة دمج أكبر عدد من الأسر والأفراد فى الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية لكل محافظة من المحافظات المستهدفة من خلال الابتكار والشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص .

 

وتستهدف المرحلة الأولى للبرنامج محافظات:" الفيوم وبنى سويف والمنيا، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر، أسوان والوادى الجديد" وقد شهدت الأيام الماضية تدشين البرنامج بالفيوم وبنى سويف والوادى الجديد".

 

 


التضامن

برنامج فرصة

أسيوط والمحافظات

اخبار مصرية

اخبار الْيَوْمَ

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التضامن تنجح فى إنقاذ مسن بالقاهرة وتنقله إلى دار رعاية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:14 م

تضامن الشرقية: إحالة 3 دور رعاية أيتام للنيابة وإغلاق 480 حضانة مخالفة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 06:04 ص

اقتصاد القاهرة تنظم ندوة حول كتاب من الميدان للديوان بحضور وزير التضامن الأسبق

الأربعاء، 12 فبراير 2020 06:00 ص

منظمة الصحة العالمية تدعو العلماء إلى التضامن لمواجهة فيروس كورنا المستجد

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 01:24 م

وزيرة التضامن: ندرس زيادة المبالغ المخصصة للأرامل والمطلقات

الإثنين، 10 فبراير 2020 09:10 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الوزراء: نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل

الوزراء: نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل

اليوم السابع: شهادات نجاح دولية جديدة للاقتصاد المصرى

اليوم السابع: شهادات نجاح دولية جديدة للاقتصاد المصرى

أخبار مصر اليوم.. بلومبرج: الجنيه أفضل العملات أداء.. ودويتشه بنك: 6% نموا

أخبار مصر اليوم.. بلومبرج: الجنيه أفضل العملات أداء.. ودويتشه بنك: 6% نموا

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة