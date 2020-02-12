التحفظ على مستلزمات مصنع ألومنيوم بالإسكندرية لمزاولته النشاط بدون ترخيص

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، عن ضبط مصنع ألومنيوم بدون ترخيص، وتم تحريز كافة المنتجات والمواد الخام بداخلة، وذلك خلال تموينية مكبرة، قد شنتها مديرية التموين بالإسكندرية، وأشار بيان صادر من مديرية التموين بالإسكندرية، إلى أن الحملة قد أسفرت عن ضبط مصنع ألومنيوم بدون ترخيص و تحرير محضر إدارة وتشغيل بدون ترخيص وتحريز المنتجات المتواجدة بالمصنع وهى عدد 160 صينية مقاس 24 ، عدد 50 قلاية مقاس 16 ، 20 كجم خردة الومنيوم ، عدد 150 قرص الومنيوم خام.

وذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وبتعليمات مشددة من محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بتشديد الرقابة على الاسواق لحماية للمواطنين من الغش التجارى والمنتجات مجهولة المصدر وحماية لحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، حيث قامت إدارة التجارة الداخلية برئاسة محمد فتح الله مدير عام التجارة الداخلية وفريق عمل الإدارة بحملات مكبرة بأنحاء الإسكندرية.

ومن جهة أخرى أشارت مديرية التموين بالإسكندرية، إلى إنه تم تحرير محضر استغلال علامة تجارية مملوكة للغير بدون وجه حق بناء على شكوى إحدى شركات الأغذية وتم تحريز عدد 280 كرتونة بسكويت عبوة الكرتونة 12 علبة، عدد 200 كرتونة فارغة تستخدم فى التعبئة، عدد 150 رول تغليف، تحرير محضر حيازة 15 طن كلوريد كالسيوم مجهول المصدر لعدم وجود مستندات دالة على مشروعية الحيازة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات للعرض على وكيل النائب العام