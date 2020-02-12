سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 01:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

التحفظ على مستلزمات مصنع ألومنيوم بالإسكندرية لمزاولته النشاط بدون ترخيص

الأربعاء، 12 فبراير 2020 11:37 م
التحفظ على مستلزمات مصنع ألومنيوم بالإسكندرية لمزاولته النشاط بدون ترخيص المضبوطات
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، عن ضبط مصنع ألومنيوم بدون ترخيص، وتم تحريز كافة المنتجات والمواد الخام بداخلة، وذلك خلال تموينية مكبرة، قد شنتها مديرية التموين بالإسكندرية، وأشار بيان صادر من مديرية التموين بالإسكندرية، إلى أن الحملة قد أسفرت عن ضبط مصنع ألومنيوم بدون ترخيص و تحرير محضر إدارة وتشغيل بدون ترخيص  وتحريز المنتجات  المتواجدة بالمصنع وهى عدد 160 صينية مقاس 24 ، عدد 50 قلاية مقاس 16 ، 20 كجم خردة الومنيوم ، عدد 150 قرص الومنيوم خام.

وذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وبتعليمات مشددة من محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بتشديد الرقابة على الاسواق لحماية للمواطنين من الغش التجارى والمنتجات مجهولة المصدر وحماية لحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، حيث قامت إدارة التجارة الداخلية برئاسة محمد فتح الله مدير عام التجارة الداخلية وفريق عمل الإدارة بحملات مكبرة بأنحاء الإسكندرية.

ومن جهة أخرى أشارت مديرية التموين بالإسكندرية، إلى إنه تم تحرير محضر استغلال علامة تجارية مملوكة للغير بدون وجه حق بناء على شكوى إحدى شركات الأغذية وتم تحريز عدد 280 كرتونة بسكويت عبوة الكرتونة 12 علبة، عدد 200 كرتونة فارغة تستخدم فى التعبئة، عدد 150 رول تغليف، تحرير محضر حيازة 15 طن كلوريد كالسيوم مجهول المصدر لعدم وجود مستندات دالة على مشروعية الحيازة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات للعرض على وكيل النائب العام

 

المضبوطات 2
 
 
الومينيوم
 
 
حملة تمونينة

 

 


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

تموين الاسكندري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مؤشرات أولية.. إعادة الانتخابات التكميلية بملوى بين مرشح مستقبل وطن ومحمد خليفة

مؤشرات أولية.. إعادة الانتخابات التكميلية بملوى بين مرشح مستقبل وطن ومحمد خليفة

"المنشآت السياحية": رخصة سياحة لمطاعم المولات والبنزينات قريبًا

"المنشآت السياحية": رخصة سياحة لمطاعم المولات والبنزينات قريبًا

ترامب يعلن عن خطة سلام مشروطة مع حركة طالبان فى أفغانستان

ترامب يعلن عن خطة سلام مشروطة مع حركة طالبان فى أفغانستان

5 إنجازات لمصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى.. تعرف عليها

5 إنجازات لمصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى.. تعرف عليها

لو طالب فى أولى أو ثانية ثانوى.. اعرف إزاى تسجل الدخول على بنك المعرفة

لو طالب فى أولى أو ثانية ثانوى.. اعرف إزاى تسجل الدخول على بنك المعرفة

الصحة:خط ساخن لتلقى استفسارات وشكاوى مشروع قوائم انتظار الجراحات الحرجة

الصحة:خط ساخن لتلقى استفسارات وشكاوى مشروع قوائم انتظار الجراحات الحرجة

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

10 حقائق أكدها سجناء الإخوان أثناء زيارة المراسلين الأجانب: المعاملة كويسة جدًا

10 حقائق أكدها سجناء الإخوان أثناء زيارة المراسلين الأجانب: المعاملة كويسة جدًا

مجلس الأمن يوافق على مشروع القرار البريطانى بوقف إطلاق النار فى ليبيا

مجلس الأمن يوافق على مشروع القرار البريطانى بوقف إطلاق النار فى ليبيا

فيديو وصور.. عناصر الإخوان يفضحون جماعتهم من خلف أسوار السجون ويكذبون الجزيرة ومكملين.. مراسل قناة إخوانية: بنتعامل كويس وسمحوا لى بحضور جنازة والدى.. وآخر: نستقبل أسرنا أسبوعيا ونتريض ونخضع للفحص الطبى يوميا

فيديو وصور.. عناصر الإخوان يفضحون جماعتهم من خلف أسوار السجون ويكذبون الجزيرة ومكملين.. مراسل قناة إخوانية: بنتعامل كويس وسمحوا لى بحضور جنازة والدى.. وآخر: نستقبل أسرنا أسبوعيا ونتريض ونخضع للفحص الطبى يوميا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الوزراء: نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل

الوزراء: نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة