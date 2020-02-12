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التحالف بقيادة أمريكا: قواتنا ردت على إطلاق نار فى القامشلى

الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:29 م
التحالف بقيادة أمريكا: قواتنا ردت على إطلاق نار فى القامشلى الوضع فى سوريا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ويحارب تنظيم داعش الإرهابى، إن قواته فتحت النار اليوم الأربعاء عند نقطة تفتيش فى شمال شرق سوريا بعد تعرضها لإطلاق نار من أسلحة صغيرة. وذكر التحالف فى بيان أن الدورية عادت إلى القاعدة.

كانت وسائل إعلام سورية وتركية ذكرت في وقت سابق أن شخصا قُتل فى إطلاق نار عند نقطة تفتيش مضيفة أن طائرات حربية أمريكية نفذت ما لا يقل عن ضربة جوية واحدة فى أعقاب ذلك. ولم يشر بيان التحالف إلى أى ضربات جوية.

وكانت قد أفادت مصادر ميدانية سورية، اليوم الأربعاء، بوقوع قتلى وجرحى من قوات الجيش السورى خلال اشتباكات مع دورية أمريكية قرب القامشلى، وأضافت المصادر أن دورية روسية اتجهت إلى موقع اشتباك القوات السورية مع الدورية الأمريكية قرب القامشلي.
 
بدورها، أفادت وسائل إعلام سورية، بوقوع اشتباك مباشر بالسلاح الخفيف فى ريف القامشلى بين وحدات الجيش السوري، وقوات أمريكية، تبعه 3 غارات أمريكية على قرية خربة عمو بريف المدينة، مما أسفر عن مقتل مدنى وإصابة آخر جراء الاشتباك.
 
وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان، قد أشار إلى أن القوات التركية، كانت قد انسحبت، من مواقعها فى قرى حليوة وجاموس وعريشة ومحمودية والسودة والسعيد وخربة جمو الواقعة فى منطقة تل تمر – أبو رأسين (زركان)، فى الحسكة شمال شرق سوريا دون إبداء أسباب .
 
ولقى مدنى مصرعه، جراء إطلاق القوات الأمريكية النار على أهالى قرية "خربة عمو" بشرق القامشلى، أثناء تجمعهم عند حاجز للجيش السورى لمنع عربات أمريكية من المرور، وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن أهالى القرية أعطبوا 4 مدرعات تابعة للجيش الأمريكى، وإثر ذلك قامت قوات الجيش الأمريكى باستقدام تعزيزات للمكان تضم 5 مدرعات.
 

 


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سوريا

التحالف

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