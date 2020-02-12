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البحرية التونسية تنقذ 11 مهاجرا غير شرعى تعطل مركبهم قرب حقل للغاز الطبيعى

الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:30 م
البحرية التونسية تنقذ 11 مهاجرا غير شرعى تعطل مركبهم قرب حقل للغاز الطبيعى البحرية التونسية ـ صورة أرشيفية
تونس(أ ش أ)

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تمكنت إحدى القطع البحرية التابعة للجيش التونسى، اليوم الأربعاء، من إنقاذ أحد عشر مهاجرا غير شرعى، كانوا فى اتجاههم إلى أوروبا، انطلاقا من السواحل الليبية، وصعدوا على متن مصطبة حقل "ميسكار" للغاز الطبيعي، بعد أن تعرض المركب الذي كان يقلهم لعطل بالقرب من حقل الغاز، وذكرت وزارة الدفاع التونسية - التى بثت النبأ اليوم - أن مركب المهاجريين "غير الشرعيين " أصيب بعطل ، وانساق مع التيار بالقرب من "مصطبة حقل ميسكار" على بعد 70 كم جنوب شرقي "قرية العطايا " الساحلية ، وكانوا قد أبحروا في الثامن من فبراير الجاري من سواحل "صبراتة " في اتجاه السواحل الإيطالية.

وبحسب الجيش التونسى، تبين أن المهاجرين من جنسيات مختلفة : (2من ليبيا وسوداني و8 من بنجلادش) وتتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما ، وتم نقلهم إلى القاعدة البحرية بصفاقس لتسليمهم في وقت لاحق إلى وحدات الحرس الوطني ، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

يذكر أن السلطات التونسية، ألقت القبض على 36 شخصًا (20 تونسيًا و16 من جنسيات دول إفريقية مختلفة) أوئل يناير الماضى، كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة نحو أوروبا، وذكرت وزارة الداخلية التونسية، أنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير شرعية بمختلف المناطق الساحلية للبلاد وبناءً على معلومات، تمكنت دوريات مشتركة تابعة للمناطق البحرية للحرس الوطني بمدن بنزرت وتونس وصافقس وجبنيانة من ضبط هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين.

وأضافت وزارة الداخلية أنها حجزت لديهم مركبين للصيد -أحدهما محل سرقة- وسيارة يستغلونها في تنقلاتهم، مشيرة إلى أنه بمراجعة النيابة، أذنت لوحدات الحرس الوطنى بفتح قضايا واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

 


البحريه التونسيه

تونس

مهاجرين غير شرعيين

مهاجرين

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