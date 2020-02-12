الإنتاج الصناعى لمنطقة اليورو يهبط بأكثر من المتوقع فى ديسمبر

رويترز

أظهرت تقديرات رسمية اليوم الأربعاء أن إنتاج الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو نزل بأكثر من المتوقع فى ديسمبر فى ختام لربع سنة اتسم بالضعف للمنطقة التى تستخدم العملة الموحدة.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبى (يوروستات) إن الإنتاج الصناعى تراجع 2.1 % على أساس شهرى فى الدول التى تستخدم اليورو البالغ عددها 19، فى هبوط جاء أسوأ من انخفاض 1.6% توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم.

وعلى أساس سنوي، نزل الإنتاج 4.1 %، وهو ما يزيد بكثير عن توقعات السوق لتراجع 2.3 %.

وجاءت القراءة الشهرية السلبية فى أعقاب انخفاض 0.9% فى أكتوبر وثبات الإنتاج فى نوفمبر، والذى جرى تعديله بالخفض اليوم من زيادة 0.2% فى التقديرات السابقة، إذ تأثر المصنعون فى منطقة اليورو بتوترات تجارية عالمية.