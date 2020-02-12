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الأربعاء، 12 فبراير 2020 05:09 م
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الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية بالضفة غير قانونية بموجب القانون الدولى

الأربعاء، 12 فبراير 2020 05:01 م
الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية بالضفة غير قانونية بموجب القانون الدولى نتنياهو ومستوطنات الاحتلال الاسرائيلى
جنيف (رويترز)

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أصدر مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تقريرا عن شركات قال إن لها علاقات تجارية مع مستوطنات إسرائيلية فى الضفة الغربية وهى خطوة تأجلت طويلا، ومن المرجح أن تثير غضب إسرائيل وحليفتها الرئيسية الولايات المتحدة.

وقال المكتب فى بيان إنه حدد 112 شركة يجد أسسا معقولة ليخلص إلى أن لها علاقات بالمستوطنات الإسرائيلية، منها 94 شركة مقرها إسرائيل و18 فى ست دول أخرى.

وقال مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه "بما أن المستوطنات بحالها الراهن تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، لا يقدم هذا التقرير تصنيفا قانونيا للأنشطة المعنية أو للشركات التى تقوم بها".

 

 


الأمم المتحدة

المستوطنات الإسرائيلية

القانون الدولى

أمريكا

خطة ترامب

القدس عربية

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