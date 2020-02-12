الألاف يؤدون واجب العزاء فى الشهيد مصطفى عبيد بمسقط رأسه بالجيزة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

شهد عزاء الشهيد البطل مصطفى عبيدو، شهيد سيناء، ازدحاما كبيرا بسرادق العزاء المقام بمسقط راسه بقرية وهدان بمركز منشأة القناطر بالجيزة، خلال تقديم الألاف من أهالى القرية والقرى المجاورة، وقيادات الجيش وزملاء الشهيد بالدفعة 90 حربية، واجب العزاء.

وألقى عيد لعبيدى أمين عام العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للقبائل العربية والمصرية، كلمه خلال تقديمه واجب العزاء، أكد فيها وقوف الشعب المصرى يد واحدة خلف الجيش المصرى والدولة والقيادة المصرية ضد الإرهاب، وأن الشعب كله شهداء فداءً للوطن .

وقدم واجب العزاء عدد من شيوخ مجلس القبائل العربية والمصرية، وعدد كبير من قيادات الجيش ومحافظة الجيزة، ووزارة الداخلية .

كما قدم اللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، واجب العزاء، فى الشهيد البطل العميد أركان حرب مصطفى عبيدو، شهيد سيناء .

وشيع الآلاف ظهر اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد البطل العميد اركان حرب مصطفى احمد عبد المجيد محمود عبيدو، بمسقط راسه بقرية وردان التابعة لمركز منشأة القناطر القناطر بالجيزة، بحضور عدد كبير من قيادات وضباط صف وجنود القوات المسلحة، ووزارة الداخلية.

وحضر لتشييع الجنازة وتلقى العزاء، قائد المدفعية اللواء إيهاب أباظة، واللواء محمد رضوان نائبا عن الوزير الدفاع ، ودفعة الشهيد 90 حربية وإبراهيم الشهابى مندوب رئيس الجمهورية ونائب محافظ الجيزة، ومساعد مدير امن الجيزة، والمهندس محمود فوزى سكرتير مساعد محافظة الجيزة، واللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، وعدد من نواب مجلس النواب وعدد كبير من أهالى القرية واهالى الشهيد .

والتف جثمان الشهيد بعلم مصر كما رفع عدد من المشيعين الأعلام المصرية واطلقن عدد من السيدات الزغاريد، وردد المشيعين هتافات منها الشهيد حبيب الله وفى الجنة يا شهيد.

وتجمع الآلاف من أبناء القرية والقرى المجاورة استعدادا لتشييع الجنازة، فى مشهد مهيب حزنا على الفقيد الراحل الذى تميز بالسيرة الطيبة والخلق الحسن مع كل أبناء القرية، الذين حرصوا جميعا على تشييعه إلى مثواه الأخير.

ونعت محافظة الجيزة شهيد الواجب الوطني العميد مصطفى احمد عبد المجيد محمود عبيدو، قائد اللواء 134 مشاه الذى استشهد بمركز بئر العبد بشمال سيناء .

وتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بخالص العزاء إلى وزير الدفاع والإنتاج الحربى ولأسرة الشهيد مؤكداً أن «كل محاولة جبانة للنيل من وطننا العزيز لن تزيد أبناءه الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة إلا إصراراً على الدفاع عن أرضه ومقدرات مواطنيه .

وأكد محافظ الجيزة أن القوات المسلحة والشرطة المصرية يضحيان بكل غال ونفيس من أجل حماية تراب هذا الوطن الغالى علينا جميعاً حتى يشعر المواطن المصرى بالأمن .

يذكر أن القوات المسلحة والشرطة المدنية، يقومان بمجهودات كبيرة في سبيل الحفاظ على الأمن، والقضاء على البؤر الإرهابية، في ضربات استباقية متنوعة، وكذلك في العديد من العمليات المستمرة على البؤر المتطرفة في مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وحيث يأتي ذلك استكمالا لجهود الدولة المصرية في مواجهة العناصر الإرهابية التي تسعى لزعزعة الاستقرار في الدولة المصرية، وحيث يبذل أبناء الشرطة والجيش تضحيات كبيرة في الدفاع عن تراب الوطن وحماية مقدراته ومواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية بكل بسالة وفداء حتى ينعم أبناء الوطن بالأمن والأمان، ويقومون بواجبهم بكل بسالة وشجاعة لصد المؤامرات الجماعات والتنظيمات الإرهابية التى تسعى لتنفيذ مخططاتها الشيطانية لنشر العنف والدمار فى كل مكان.