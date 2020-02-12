الأكاديمية المهنية للمعلمين تتيح تسجيل استمارة الترقى لمدة أسبوع

كتب محمود طه حسين

أعلنت الاكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعلي إتاحة الموقع الخاص بالأكاديمية لمن تخلفوا عن التسجيل للترقي للعام 2019 /2020، كفترة استثنائية لمدة أسبوع اعتبارا من الثلاثاء 11 فبراير 2020 حتى الثلاثاء 18 فبراير 2020، وأوضحت الاكاديمية المهنية للمعلمين، أن هذا يأتي نظرا لتعدد الالتماسات المقدمة من اعضاء هيئة التعليم الذين التمسوا فتح الموقع للتسجيل للترقي للعام 2019 /2020، وذلك في ضوء موافقة نائب وزير التعليم لشئون المعلمين للصالح العام.

وأكدت الاكاديمية المهنية للمعلمين على ضرورة قيام مسئولي الحكومة الالكترونية بالإدارات والمدارس بالدخول على موقع الاكاديمية ومراجعة بيانات شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها للمرشحين للترقي، واستيفاء توقيعات المرشجين بصحة بياناتهم مع التنبيه المشدد على تعميم دورية بديوان المديرية لجميع الادارات والمدارس التابعة للمديريات وكذلك على الموقع الالكتروني الخاص بكل مديرية.

وشددت الاكاديمية المهنية للمعلمين على التنبيه على المعلمين المرشحين للترقي للعام 2019/2020 بالدخول على صفحاتهم باستخدام رقم الكود والرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بكل منهم للتأكد من صحة البيانات وتسجيل تأكيد ترشحهم لإجراءات الترقي للعام 2019 /2020.

وكانت الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلنت شروط وضوابط وإجراءات التطوع للعمل فى المدارس بجميع المحافظات من حملة المؤهلات العليا. وأكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ضوابط العمل التطوعى، فى خطاب رسمى، موضحا أنه يجب حصر التخصصات التى بها عجز على مستوى كل إدارة تعليمية، واستطلاع رأى الجهات الأمنية بمعرفة مديرية التربية والتعليم.

وأوضحت أنه سيتم إجراء مقابلة شخصية للمتقدمين من خلال لجنة على مستوى الإدارة التعليمية في كل تخصص، وتسكين الراغبين فى العمل التطوعى بالمدارس التى بها عجز فى ضوء الحصر على مستوى الإدارة، مراعاة رغبة المتطوع فى التسكين بالإدارة التى يرغبها وذلك في ضوء العجز، وعدم تسكين الراغبين فى العمل التطوعى بالمدارس التى بها ذويهم من الدرجة الأولى والثانية، وعدم مشاركة المتطوعين فى أعمال الامتحانات، وعدم تكليف المتطوع بالأشراف اليومى.