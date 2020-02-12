"الأعلى للإعلام" يوجه لفت نظر لـ16 موقعا إلكترونيا لمخالفتها قرارات المجلس

كتب محمد السيد

قررالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال اجتماعه اليوم توجيه عقوبة "لفت نظر"إلى 16 موقعا إلكترونيا وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبتهم بعدم تكرار مخالفة قرارات المجلس والأكواد والمعايير المهنية بشأن نشر أخبار حول وقوع إصابات بفيروس كورونا في مصر على غير الحقيقة.

وأنذر المجلس بتوقيع العقوبات القانونية المقررة عند تكرار المخالفة، وكانت المواقع والصفحات المخالفة قد نشرت أخبارا كاذبة عن اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا فى طنطا، وهو ما نفته وزارة الصحة جملة وتفصيلا، تضمن قرار المجلس منع بث أى أخبار إلا من خلال البيانات الرسمية لوزارة الصحة، كما اعتمد المجلس خلال الاجتماع تنظيم الدورات التدريبية الخاصة برفع الاحترافية لأبناء المهنة والتى تبدأ اعتبارا من الشهر القادم.

كما ناقش المجلس خلال اجتماعه تقريرا حول المخالفات المهنية باحدي القنوات وقرر استكمال مناقشة المخالفات خلال اجتماعه القادم.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، قد أكد من قبل على ضرورة التزام جميع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى بالبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة عند نشر أو بث أى مواد تتعلق بحدوث إصابات بفيروس كورونا فى مصر.

وأضاف المجلس فى بيان له، أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال مخالفة ذلك، مشيرا إلى أن المعايير المهنية للإعلام تحظر تمامًا على أى صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى نشر أو بث أى مواد تتعلق بحدوث أوبئة إلا بمعرفة الجهات المختصة.

وذكر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجان المجلس تتابع مدى التزام الوسائل المختلفة بالقواعد المهنية.