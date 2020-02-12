الأسانسير عطلان من 10 أيام.. مفاجأة فى مصرع نائب رئيس حزب الحرية بالسويس

السويس – السيد فلاح

كشفت التحريات والمعاينة الأولية في واقعة مصرع اللواء حسن ناجى، عضو مجلس النواب ومدير مباحث القليوبية السابق، رئيس مدينة شبرا الأسبق وسكرتير عام محافظة القليوبية ونائب رئيس حزب "الحرية المصري"، إثر سقوط مصعد به أثناء استقلاله لافتتاح مقر الحزب الجديد بمحافظة السويس، عن مفاجأة مدوية.

وأظهرت التحريات أن المصعد كان مُعطلًا منذ قرابة العشرة أيام، وأن المواطنين ورواد العمارة من الزائرين كانوا يستخدمون سلم العمارة للصعود والنزول لتعطل المصعد، وأعلن مسؤولو الحزب إصلاح المصعد يوم الافتتاح بعد قيام الفنيين بإصلاحه، ويوم الواقعة تصادف أن النائب "المتوفي" وأحد قيادات الحزب كانا لا يعرفان بتعطل المصعد، فيما كانت الأبواب تفتح بصورة طبيعية وكأن المصعد على حالته الطبيعية، ولكن كان المصعد يتم سحبه حتى لو باب الأسانسير مفتوح.

وسقط مصعد عمارة بنك "قناة السويس" الكائن بشارع سعد زغلول، بمحافظة السويس، بشكل مفاجئ بالتزامن مع حضور عدد من قيادات حزب الحرية المصرى لافتتاح مقر الحزب الجديد بالطابق السادس بالعمارة، ما أسفر عن مصرع اللواء حسن ناجي، نائب رئيس الحزب، وإصابة أحمد مهنا الأمين العام للحزب وأصيب بارتجاج في المخ، وتحول إلى المستشفى، وتم وضعه تحت الملاحظة، بينما خرج الدكتور مجدى علام القيادى بالحزب من المصعد قبل سقوطه، دون إصابات، والذى كان بصحبة النائب الراحل والأمين العام.

وكان الراحل قد صعد فى الأسانسير هو وعضوين آخرين فى الحزب، وبعد وصول الأسانسير للدور السادس، وخروج شخص من الثلاثة، سقط الأسانسير على الفور، مما أدى لوفاة اللواء حسن ناجى، بعد اصطدم الراحل بحافة الدور أسفل مقر الحزب برأسه، وهو ما نتج عنه وفاته.

ولقى "ناجى" مصرعه، فيما أصيب عضو بالأمانة المركزية لحزب "الحرية المصري"، بعد سقوط مصعد إحدى العمارات السكنية بمدينة السويس، وذلك أثناء استقلالهما المصعد لافتتاح مقر الحزب الجديد بالعقار.

وتلقى اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس، إخطارًا من نائبه من قسم شرطة السويس، يفيد بسقوط مصعد عمارة بنك "قناة السويس" بشارع "سعد زغلول"، بدائرة القسم، ما تسبب في مصرع اللواء حسن ناجي، نائب رئيس حزب "الحرية المصري"، وإصابة عضو الأمانة المركزية.

واستقل اللواء حسن ناجي، مصعد عمارة بنك "قناة السويس" بشارع "سعد زغلول"، وهي العمارة التى يتواجد بها مقر الحزب الجديد في محافظة السويس، بالدور السادس، يرافقه عضو الأمانة المركزية للحزب إلى الشقة، إلا أنهما بعد وصولهما للشقة وقبل خروجهم من المصعد سقط بهما المصعد أسفل العقار، وتسبب في مصرع الأول وإصابة الثاني.

وعقب الحادث انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل جثة المتوفي والمصاب إلى مستشفى "التأمين الصحي" بالسويس، فيما تم وضع عضو الأمانة المركزية تحت الملاحظة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.