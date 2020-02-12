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الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية لنهاية الأسبوع والحرارة فى القاهرة 25 درجة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 09:19 ص
الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية لنهاية الأسبوع والحرارة فى القاهرة 25 درجة الطقس - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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أكد الدكتور إبراهيم عطا المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد، تحسن الأحوال الجوية من اليوم وحتى بداية الأسبوع، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة لتسجل القاهرة 24 – 25 درجة، مشيرًا إلى تكون الشبورة المائية الكثيفة لتصبح الظاهرة الجوية المؤثرة خلال الأيام المقبلة خاصة أنها تعد من سمات الجو المستقر، ودعا "عطا" قائدي السيارات إلى توخى الحذر من الشبورة أثناء القيادة واتباع تعليمات المرور، جاء ذلك في مداخلة هاتفية للتليفزيون المصرى اليوم الأربعاء.

 

فى غضون ذلك، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء بالقاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا غائم أحيانا والرياح معتدلة ، والوجه البحرى، أيضا يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا غائم أحيانا والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا غائم أحيانا والرياح معتدلة.

 
وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا غائم أحيانا والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا غائم أحيانا والرياح معتدلة ، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجات، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

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