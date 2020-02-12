وأضاف أن آخر التوقعات الجوية وخرائط النماذج العددية وصور الأقمار الاصطناعية، تشير إلى تأثر الكويت بمرتفع جوي، أدى إلى انخفاض درجات الحرارة؛ حيث سجلت درجة الحرارة العظمى أمس الثلاثاء ما بين 14 و 16 درجة مئوية، والصغرى ما بين 0 و 3 درجات.

وأشار القراوي الى أن درجة الحرارة الصغرى سجلت فجر اليوم في السالمي (-4)، والعبدلي (-1)، والجهراء (1)، ومدينة الكويت (5)، والاحمدي (4)، في حين كانت الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وسرعتها تترواح بين 20 و 40 كيلومترا في الساعة، مما زاد في جفاف الجو وساعد في زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وتابع أن الطقس يوم الجمعة القادم سيكون غائما جزئيا إلى غائم، ودرجة حرارة العظمى ما بين 22 و 24 درجة، والصغرى ما بين 5 و 8 درجات، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تترواح سرعتها بين 6 و 28 كيلومترا في الساعة.

