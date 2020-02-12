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الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا وشبورة والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 11:56 ص
الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا وشبورة والعظمى بالقاهرة 23 درجة حالة الطقس
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، بالقاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجات، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجات.

ويشهد اليوم الأربعاء بالقاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا غائم أحيانا والرياح معتدلة، والوجه البحرى، أيضا يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا غائم أحيانا والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا غائم أحيانا والرياح معتدلة.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا غائم أحيانا والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا غائم أحيانا والرياح معتدلة ، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.


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