الآلاف يؤدون صلاة الجنازة على الشهيد مصطفى عبيدو بقريته بمنشأة القناطر بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى - تصوير خالد كامل

أدى منذ قليل، الآلاف من أهالى قرية وردان والقرى المجاورة بمركز منشأة القناطر بالجيزة، وعدد من قيادات الجيش والشرطة، صلاة الجنازة على جثمان الشهيد العميد أركان حرب مصطفى عبيدو، شهيد سيناء.

ويتم تشييع جنازة عسكرية للشهيد، بحضور عدد من قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة.

وقد تجمع الآلاف من أبناء القرية والقرى المجاورة استعدادا لتشييع الجنازة، فى مشهد مهيب حزنا على الفقيد الراحل الذى تميز بالسيرة الطيبة والخلق الحسن مع كل أبناء القرية، الذين حرصوا جميعا على تشييعه إلى مثواه الأخير.

وكان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، قد أشاد ببسالة أبطال القوات المسلحة فى إحباط هجوم إرهابى على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء والقضاء على 10 إرهابيين، والدفاع عن تراب الوطن وحماية مقدراته ومواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية بكل بسالة وفداء حتى ينعم أبناء الوطن بالأمن والأمان، وثمَّن تصديهم بكل بسالة وشجاعة لمؤامرات الجماعات والتنظيمات الإرهابية التى تسعى لتنفيذ مخططاتها الشيطانية لنشر العنف والدمار فى كل مكان.































