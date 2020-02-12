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اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى العاصمة البريطانية لندن

الأربعاء، 12 فبراير 2020 08:43 م
اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى العاصمة البريطانية لندن كورونا
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، اكتشاف أول حالة إصابة بالكورونا في لندن العاصمة.

وسجل المؤشران ستاندرد اند بورز500 وداو جونز الصناعى مستويات قياسية مرتفعة جديدة عند الفتح فى بورصة وول ستريت اليوم الأربعاء وسط علامات على أن انتشار فيروس كورونا يتباطأ فى الصين.

وصعد داو جونز 130.41 نقطة، أو 0.45 %، إلى 29406.75 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 12.75 نقطة، أو 0.38 %، إلى 3370.50 نقطة بينما قفز المؤشر ناسداك المجمع 49.66 نقطة، أو 0.52 %، إلى 9688.60 نقطة.

وزادت المؤشرات الثلاثة مكاسبها فى التعاملات المبكرة.

 

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