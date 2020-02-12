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اعترافات عاطل بتهمة ترويج مخدر الهيروين: كل اللى كسبته من المخدرات ضيعته على البودرة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:00 ص
اعترافات عاطل بتهمة ترويج مخدر الهيروين: كل اللى كسبته من المخدرات ضيعته على البودرة صورة ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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" كسبت فلوس كتير من تجارة المخدرات ، ومعملتش حساب الظروف ومشلتش حاجة لنفسى ، كل اللى كنت بكسبه كنت بصرفه على البودره والمشي البطال ، كنت بشيل المخدرات فى كابينة الكهرباء اللى جنب البيت عندى عشان محدش يشك فيا ، وعيل صغير هو اللى سلمنى للحكومة عشان زعقت ليه أنه ميلعبش جنب المخزن اللى كنت شايل فيه المخدرات ، راح اشتكاني لأبوه وبلغوا عنى الحكومة ، بعدها اتقبض عليا وانا بشيل المخدرات فيها زى كل يوم ".
 
 
بتلك الكلمات اعترف " أ.ف" 35 سنة وشهرته "العجوز"، تاجر مواد مخدرة، خلال التحقيقات التى باشرتها معه نيابة الزاوية الحمراء، عقب إلقاء القبض عليه أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة "الأقراص المخدرة" بالمنطقة، كما أوضح أنه أدمن تعاطى المواد المخدرة على يد أصحاب السوء.
 
وواجهت النيابة العامة المتهم بتحريات المباحث التي كشفت عن اتخاذ المتهم من دائرة قسم الزاوية الحمراء مكانًا له لترويج تجارته غير المشروعة، بغرض توفير متطلباته المعيشية، وما يتعاطاه من المواد المخدرة وتحقيق الثراء السريع.
 
بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، فى القبض على "أ.ف" 35 سنة وشهرته العجوز، عاطل، مقيم فى الزاوية الحمراء، وبحوزته كمية كبيرة من الاقراص المخدرة، بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه فى المنطقة.
 
وكشفت معلومات رجال المباحث عن اتهامه فى قضايا حيازة وترويج المواد المخدرة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، فباشرت التحقيق.
 
وفى سياق آخر تمكن رجال المباحث بحدائق من ضبط مسجل خطر مقيم بدائرة القسم، عثر بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائهما، بلغت 600 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، هاتف محمول، بقصد الاتجار.
 
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة، معلومات تفيد بقيام عاطل " مسجل خطر " بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك من خلال ترويجه وتوزيعه للمواد المخدرة على عملائه فى المنطقة، وبعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم متلبس.
 
وبإعداد الأكمنة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط مسجل خطر المتهم بالإتجار فى المواد المخدرة مخدر الهيروين، حيث عثر بحوزتها على كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت 600 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، هاتف محمول، بقصد الاتجار.
 
 
 

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