استجابة لـ"سيبها علينا".. محافظ الشرقية يأمر بتوفير الرعاية لشاب أصيب بشلل فى حادث

الشرقية - فتحية الديب

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رئيس مجلس مدينة أبو كبير، بسرعة التوجه لزيارة "حسن عابدين" بعد ساعات من نشر قصته أمس بموقع "اليوم السابع" بعنوان "صور. مأساة شاب بالشرقية يعول أسرته وأصيب بشلل فى حادث تصادم".

وقام كمال يوسف، نائب رئيس مدينة أبوكبير، وبرفقته محمد الصادق، مدير إدارة التضامن الاجتماعى بمركز أبوكبير، بزيارة "حسن" فى منزله صباح اليوم وفحص حالته لعرضها فى مذكرة على محافظ الشرقية.

وتبين من الفحص أنه يعانى من شلل نصفى وتم مراجعة بياناته تبين بأحقيته فى المعاش وسوف يتسلم الفيزا فى الأول من مارس، بناء على تقدمه بأوراقه للتضامن، كما قرر المحافظ صرف إعانة فورية له، ووجه بمساعدته فى إجراء ما يلزمه من عمليات جراحية وإعداد مذكرة للعرض عليه.

وكان " اليوم السابع" قد نشر أمس، قصة شاب مكافح لم يفكر فى نفسه يوما، بعد وفاة الأب تحمل مسئولية أسرته وأشقاءه البنات، واجتهد للسعى عليهم وعلى والدته، يعمل سائق على جرار لنقل الرمال، وذات يوما خرج للسعى على رزقه لكن عاد محمل على الأكتاف فقدا القدرة على الحركة بعد رحلة علاج استمرت أربعة أشهر.

ويقيم الشاب حسن محمد عابدين، 35 سنة، بعزبة تيمور التابعة لقرية الأحراز مركز أبو كبير، بمحافظة الشرقية، حصل على دبلوم تجارة، وبحث عن فرصة عمل وتعلم السواقة للعمل سائق على جرار، لنقل أدوات الخرسانة، وسعى لزواج أشقائه البنات أولا لكونه الأخ الوحيد لهم، وبعد أن اطمئن عليهن وسترهن، بدأ يسعى ليكون جزء من المال لكى يكمل نصف دينه ويتزوج، لكن شاء القدر أن يتدخل.

وتعرض "حسن" لحادث تصادم تسبب فى عجزه عن الحركة تماما، حيث خرج صباح الحادث للعمل بناحية صان الحجر على الجرار، وأثناء العمل تعطل الجرار فجأة، فحرص على سرعة إصلاحه حرصا على مصالح الأهالى وعدم توقف العمل، واستقل دراجة بخارية مملوكة لأحد الأهالى لشراء قطع غيار للجرار من قرية تل راك بمركز أولاد صقر، وفى الطريق كان فكره مشغولا بسرعة التوجه والعودة لعدم تأخر أعمال البناء، فصدمته سيارة مسرعة، ونقل على أثر الحادث إلى مستشفى تل راك، وبعدها إلى مستشفى الإبراهيمية، وبالكشف عليه تلين إصابته بكسر فى أربعة فقرات بالظهر، ليقرر الأطباء تحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لإجراء عملية لتثبيت الفقرات، وبعد إجراء العملية اعتقد بتحسن حالته لكن كان قضاء الله بإصابته بشلل تام فى الجزء السفلى وعجز عن الحركة وأصبح ملازم الفراش.

ومبادرة "سيبها علينا" واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع"لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية،كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضيةتهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".



نائب رئيس مدينة أبوكبيريزور الشاب حسن



نائب رئيس مدينة أبوكبيريزور الشاب حسن