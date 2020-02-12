ارتفاع معدل البطالة فى كوريا الجنوبية للشهر الخامس فى يناير

وكالات

ارتفع معدل البطالة فى كوريا الجنوبية للشهر الخامس على التوالي في يناير، حيث أظهرت بيانات للحكومة اليوم الأربعاء أن معدل البطالة قفز إلى 4% مقارنة بـ 7.3% فى ديسمبر.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاءت نسبة البطالة مرتفعة عن توقعات المحللين، حيث كانوا يتوقعون ارتفاعها إلى 8.3%، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات اليوم الأربعاء أن العمالة بين الأشخاص ممن هم في الأربعينيات من أعمارهم انخفضت بنسبة 2.0%على أساس سنوي.

وزاد عدد الوظائف في قطاع التصنيع، وهو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.0%، وهو تقدم طفيف مقارنة بغيره من القطاعات الأخرى.

وفى شان كورى متصل، قال مسؤولون في سول، اليوم الاثنين، إن كوريا الجنوبية سترسل طائرة ثالثة لإجلاء رعاياها من مدينة ووهان الصينية بؤرة فيروس كورونا الجديد غدًا، حيث من المتوقع أن تقل الطائرة حوالي 150 من مواطنيها وأفراد أسرهم الصينيين.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن سول سبق وأن أجلت عبر طائرتين 701 مواطن كوري من ووهان إلى بلدهم وذلك وسط مخاوف متزايدة من تفشي الفيروس القاتل الذي أصاب نحو 27 شخصًا في كوريا الجنوبية.