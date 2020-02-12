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الأربعاء، 12 فبراير 2020 10:53 م
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ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون يهدد النساء بهذا الخطر

الأربعاء، 12 فبراير 2020 10:00 م
ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون يهدد النساء بهذا الخطر ارتفاع هرمون هرمون التستوستيرون وعلاقته بمرض السكر
كتبت إيناس البنا

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أوضح الباحثون أن ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون، قد يزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل داء السكري من النوع 2 لدى النساء، ولكنها على العكس تقلل من خطر الإصابة بالرجال.

وكشف الباحثون أن وجود مستويات مرتفعة وراثيا من هرمون التستوستيرون، يزيد من خطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي مثل مرض السكري من النوع 2 لدى النساء ، في حين يقلل من خطر الرجال، كما تزيد مستويات هرمون التستوستيرون العالية من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي وبطانة الرحم لدى النساء ، وسرطان البروستاتا لدى الرجال ، وفقاً للدراسة التي نشرت في مجلة Nature Medicine.

بعد تحليل الفريق الطبي لتنوع الجينات في 4 ملايين مشارك في البنك الحيوي في المملكة المتحدة لتحديد الاختلافات في مستويات هرمون التستوستيرون الجنسي.

على الرغم من العثور على مكون وراثي قوي لتعميم مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال والنساء، وجد الباحثون أن العوامل الوراثية المعنية كانت مختلفة للغاية بين الجنسين، حيث أثبتت النتائج تأثيرات فريدة لهرمون التستوستيرون، من حيث النتائج العكسية على الرجال والنساء على مرض السكر، لذا أوصوا بأهمية النظر في الرجال والنساء بشكل منفصل في الدراسات.

ووجدوا أنه لدى النساء، يزيد هرمون التستوستيرون العالي وراثياً من مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري بنسبة 37 % ، وتكيسات المبايض (PCOS) بنسبة 51 %.

على عكس ذلك، وجدوا أيضًا أن وجود مستويات عالية من هرمون التستوستيرون يقلل من خطر السكر من النوع الثانى لدى الرجال بنسبة 14 %، بالإضافة إلى ذلك، وجدوا أن مستويات هرمون التستوستيرون العالية وراثيا زادت من مخاطر سرطان الثدي وسرطان بطانة الرحم لدى النساء ، وسرطان البروستاتا لدى الرجال.

 

 


هرمون التستوستيرون

مرض السكر

سرطان بطانة الرحم

تكيسات المبيض

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