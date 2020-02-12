سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 04:18 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية مدفوعاً بصعود قطاع البنوك

الأربعاء، 12 فبراير 2020 03:44 م
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية مدفوعاً بصعود قطاع البنوك بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.25% رابحاً 19.72 نقطة ليغلق عند مستوى 7915.36 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.12% رابحاً 88.17 نقطة ليغلق عند مستوى 7953.87 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 148.1 مليون سهم بقيمة 3.4 مليار ريال، وارتفعت أسهم 72 شركة، فيما تراجعت 113 شركة.
 
وارتفعت 7 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.73%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.49%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.09%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.51%، ثم قطاعى الرعاية الصحية والسلع الرأسمالية بنسبة 0.41%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 1.23%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.09%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.94%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.66%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.65%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.61%.
 
وجاء سهم "أنعام القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.22%، ثم العقارية بنسبة 5.97%، ثم باعظيم بنسبة 3.88%، فيما جاء سهم "المصافى" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 10%، ثم زين السعودية بنسبة 6.97%، ثم دار الأركان بنسبة 5.94%.
 
وفى سياق متصل أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاونى، عن استلامها موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي المبدئية بواسطة البريد الإلكتروني، بتعديل تصريح ممارسة نشاط تأمين وإعادة التأمين التعاوني، بحيث يكون مقتصرا على ممارسة نشاط التأمين فقط وذلك بناء على طلب الشركة.
 
وأضافت الشركة، أن هذا التعديل لن يكون له أي أثر سلبي حيث أن عمليات إعادة التأمين في السنوات السابقة لم تشكل أى أهمية جوهرية في حجم أعمالها، ويؤدي هذا الإجراء إلى رفع هامش الملاءة للشركة مما يمكنها من تحقيق عوائد استثمارية أفضل في المستقبل.
 

بورصة السعودية

سوق الأسهم السعودية

السعودية

اقتصاد السعودية

اخبار البورصة

مؤشر تاسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة