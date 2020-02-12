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إلغاء سباق الصين للفورمولا 1 بسبب كورونا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 10:18 م
إلغاء سباق الصين للفورمولا 1 بسبب كورونا فورمولا
وكالات

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ذكرت تقارير إعلامية بريطانية اليوم الأربعاء أن مسؤولى فورمولا 1 قرروا إلغاء سباق الجائزة الكبرى الصيني المقرر في منتصف أبريل المقبل ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، بسبب انتشار فيروس كورونا القاتل المتفشي في الصين، وأوضحت تقارير صادرة اليوم أن مسؤولي فورمولا 1 قرروا عدم إقامة السباق الصيني الذي كان من المفترض أن يقام في شنجهاى في 19 أبريل.

ولم يتضح بعد ما إذا كان السباق الصيني سيلغى نهائياً هذا الموسم، أم أنه سيقام في وقت لاحق، كما لم يجر الإعلان رسمياً عن أي قرار، وكذلك تحوم الشكوك حول سباق الجائزة الكبرى الفيتنامي المقرر في هانوي التي تبعد نحو 150 كيلومتراً فقط عن الحدود الصينية.


وكان الاتحاد الدولي لسباقات السيارت (فيا) أعلن أنه سيقيم الوضع بشأن استضافة السباقات، على أن يتخذ أي إجراءات لازمة من أجل حماية مجتمع سباقات السيارات والجماهير بشكل عام.

يذكرأن، أعلنت السلطات البريطانية، اليوم/ الاربعاء/، عن ظهور تاسع حالة مؤكدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد، وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن الحالة يُعتقد أنها لمواطن صيني جاء إلى العاصمة لندن مؤخرًا. 


وكانت بريطانيا قد أعلنت أواخر يناير الماضي عن ظهور أولى الحالات المصابة بـ"كوفيد-19".


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الصين

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