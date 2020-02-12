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إعدام 4 أطنان "كبد و كلاوى" مستوردة من الخارج لفاسدها

الأربعاء، 12 فبراير 2020 07:27 م
إعدام 4 أطنان "كبد و كلاوى" مستوردة من الخارج لفاسدها إعدام 4 طن " كبدو كلاوي " مستوردة
الشرقية - إيمان مهنى

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وجه مفتشو الأغذية بمديرية الصحة فى الشرقية، بإعدام 4 طن  كبدة و كلاوى مجمدة مستوردة من الخارج، لوجود بكتيريا فيها، ذلك بناء علي توجيهات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمتابعة المكثفة على المنشآت الغذائية، والواردات الغذائية لشركات الأغذية بالمحافظة وضبط المخالف منها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومكتب الأغذية ببلبيس، فى حضور عضو من الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة، بإعدام 4 طن لحوم مجمدة عبارة عن كلاوى مجمدة مستوردة من الخارج لشركة استيراد وتصدير ببلبيس، وذلك لرفضها معمليا لوجود بكتيريا هوائية بها، وتم الإعدام بالمدفن الصحى ببلبيس .

وأكد الدكتور هشام مسعود علي استمرار تكثيف الجهود المبذولة من إدارة مراقبة الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين حفاظاً على الصحة العامة.

يذكر أنه سبق وأعدم إعدام 146 طنا أغذية مختلفة لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ما بين "مواد خام، ومنتجات نهائية" تابعة لشركة تصنيع مواد غذائية بمدينة العاشر من رمضان بناء علي طلبها ، وبعد سقوط أمطار علي هذه الكميات ، ذلك في إطار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية  ، والمتابعة المستمرة علي جميع المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين بالمحافظة .

وقام وكيل وزارة بمتابعة إعدام جميع الكميات بالمدفن الصحي ببلبيس بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وبعد عرض تقرير لجنة الفحص المشكلة لهذه الكميات، وأكد علي استمرار الحملات المكثفة بجميع الإدارات الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

 

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