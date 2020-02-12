إصابة 8 تلاميذ بسبب التدافع داخل مدرسة أثناء تنفيذ مناوره زلزال بالمحلة

الغربية – مصطفى عادل

شهدت مدرسة سندسيس التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، حالة من الهرج، وتدافع التلاميذ على السلالم، أثناء تنفيذ مناورة إخلاء للمدرسة حال حدوث زلزال، مما تسبب فى سقوط التلاميذ فوق بعضهم البعض، وإصابة 8 منهم بسحجات وكدمات متفرقة، وتم نقلهم على الفور لمستشفى المحلة العام.

كانت مديرية التربية والتعليم بالغربية، برئاسة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، قد أرسلت فاكسات للإدرات التعليمية العشر، للتعميم على جميع المدارس بتنفيذ تدريب على مناورة إخلاء المدارس حال وقوع كوارث.

وأثناء تنفيذ خطة الإخلاء بمدرسة إبتدائى بقرية سندسيس مركز المحلة، تدافع التلاميذ على السلالم وسط حالة من الهرج، وسقط عدد كبير من الطلاب على الأرض، وأصيب 8 منهم بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وتم نقلهم لمستشفى المحلة العام لاسعافهم وتلقى العلاج.

من جانبه أكد الدكتور جمال شادى مدير مستشفى المحلة العام، على تحسن الحالة الصحية للتلاميذ، حيث تبين إصابتهم بسحجات وكدمات متفرقة، وتم تقديم الرعايه اللازمه لهم وخروجهم من المستشفى.

من ناحيه أخرى شهدت مدرسة الشيشينى للتعليم الأساسى بقرية ميت الليت هاشم بمركزالمحلة بمحافظة الغربية، التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية، واقعة مؤسفة بعد أن قام ولى امر تلميذ واحد اقاربه، بالدخول للمدرسة والتعدى بالضرب على مدرس تربية رياضية، وإصابته بجرح قطعى بالوجه باستخدام سلاح ابيض، الأمر الذى أثار حالة من الفزع والذعر بين التلاميذ والعاملين بالمدرسة، وتم اتخاذ الاجراءاتالقانونية حيالهما.

كان العاملون بالمدرسة، قد فوجئوا بدخول ولى امر تلميذ بالمدرسةيدعى"م.س.ر.خ" واحد اقاربه ويدعى" خ.ع" والتعدى على مدرسة تربية رياضية ويدعى"احمد.ا.ا" وإصابته بجرح قطعى بالوجه باستخدام سلاحابيض.

وقامت إدارة المدرسة بإلاتصال بشرطة النجدة فى الحال التى انتقلتللمدرسة، وتم القبض على ولى الأمر والمتهم الثاني، واقتيادهما لمركز شرطة المحلة،ونقل المدرس لمستشفى المحلة العام لاسعافه.

من ناحيه اخرى قرر المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية سرعة فتح تحقيق فى الواقعة، وتشكيل لجنة من الشئون القانونية بإدارة شرق المحلة التعليمية لفحص المشكلة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، انتقل الدكتور هانى مجاهد مدير إدارة شرق المحلة التعليمية للمدرسة، ولجنة من الشئون القانونيةللمدرسة، وتبين دخول ولى الأمر للمدرسة أثناء اليوم الدراسى وأثناء سؤال المدرس له عن سبب تواجده نشبت مشادة كلامية بينهما قام على اثرها ولى الأمر والمتهم الثانى بالتعدى عليه بالضرب وإصابته بجرح قطعى بالوجه باستخدام سلاح ابيض.