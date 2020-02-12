إزالة 340 حالة تعد على أراضي الدولة ببني سويف

بني سويف أيمن لطفي

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على متابعته بشكل يومي لسير العمل في الموجة الـ 15من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتي بدأت 2 فبراير الحالي وتستمر على مدار شهر كامل، لافتا إلى أن إجمالى عدد الحالات التي أزيلت حتى الآن وصل إلى 340 حالة، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال الجهود نحو ظاهرة التعدي على أملاك الدولة.

وأشار محافظ بني سويف في بيان له اليوم إلى إزالة 126 حالة تعد بالبناء المخالف وزراعات غير جادة على أراض أملاك دولة بقري طما فيوم، ناحية خورشيد مركز اهناسيا، مشيراً إلى وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.

كما أكد محافظ بني سويف على أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة.

وفي ذات الصدد واصلت محافظة بني سويف تنفيذ حملات رفع الاشغالات غير القانونية بالميادين والشوارع الرئيسية بالمدن، في اطار تحقيق الانضباط بالشارع السويفي وتحقيق السيولة المرروية، ومنع كافة صور العشوائيات، والتلوث البيئي والضوضاء، في اطار تنفيذ تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتكثيف الحملات وتطبيق القانون على المخالفين.

و قاد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد حملة مكبرة بمنطقة حوض الدلالة، لتحقيق الانضباط بالمنطقة الحيوية وتحقيق السيولة المرورية، نظرا لأن المنطقة تشهد توافد المواطنين اليها من القرى وكافة الاتجاهات لوجود الموقف الرئيسي بالمحافظة، والسوق ،بجانب كونها منطقة تجارية، ونقطة تلاقي لكثير من الشوارع والطرق ومزلقان السكة الحديد وكوبري السادات

و تمكنت الحملة من إلزام الباعة بسوق حوض الدلالة بأماكنهم بالسوق، حيث كان تواجدهم خارج السوق الذي سبب عشوائية بالمنطقة ، وإعاقة للحركة المرورية بها ، وتم التشديد على تواجد موظف من قسم الإشغالات بالتنسيق مع الجهات المعنية من الأمن والمرور لمنع تكرار الاشغالات غير القانونية ، وخروج البائعين أماكنهم، والتشديد على تطبيق القانون على المخالفين.