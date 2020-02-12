سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 05:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إديسون الإيطالية تبدأ عمليات حفر استكشافية للغاز فى مصر

الأربعاء، 12 فبراير 2020 04:29 م
إديسون الإيطالية تبدأ عمليات حفر استكشافية للغاز فى مصر محطة استخراج غاز طبيعى _ صورة أرشيفية
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال ماثيوس ريجاس الرئيس التنفيذى لشركة إنرجين المستحوذة على أصول شركة إديسون الإيطالية، اليوم الأربعاء إن مجموعة الطاقة الإيطالية إديسون بدأت حفر بئر استكشافية فى منطقة مياه عميقة فى مصر. ليست بعيدة عن حقول الغاز العملاقة الأخرى فى شرق البحر المتوسط.

وقال رئيس إنرجين التى استحوذت على أصول إديسون فى مصر بموجب اتفاق توصلت إليه العام الماضي للصحفيين على هامش مؤتمر للطاقة فى القاهرة،  "نحفر الآن فى (منطقة) شمال ثقة، وهو كشف على عمق كبير فى المياه... بدأ منذ أسبوعين".

وتقع شمال "ثقة" بالقرب من حقل ظهر العملاق فى مصر وحقل أفروديت القبرصى وحقلى تمار ولوثيان الإسرائيليين، ويحتوى حقل ظهر المصرى الذى اكتشفته شركة إينى الإيطالية العملاقة،  على 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز وفقا للتقديرات، أكبر حقل تم اكتشافه على الإطلاق فى البحر المتوسط. وبدأ الحقل الإنتاج فى أواخر عام 2017.

وقال ريجاس إن الحفر سيستمر لمدة تتراوح بين 40 و60 يوما، اعتمادا على مدى نجاحه. وقال "سنحصل على نتائج فى فترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع مقبلة".

ولشركة إنرجين، المدرجة فى بورصة لندن ، عمليات فى مناطق بحرية إسرائيلية ويونانية فضلا عن البحر الأدرياتيكي، بينما تمتلك إديسون أصولا فى إيطاليا والجزائر وكرواتيا واليونان وبحر الشمال فى بريطانيا والنرويج.

 


إديسون الإيطالية

عمليات حفر استكشافية

الغاز الطبيعى

مصر

أخبار مصر

الاقتصاد المصرى

غاز مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بشائر الخير.. "إينى" الإيطالية تعلن عن كشف بترولى جديد بأبو رديس سدرى بخليج السويس.. إنتاج مبدئى 5 آلاف برميل يوميا.. بدء الإنتاج خلال الأيام القليلة المقبلة.. الاحتياطيات المقدرة حوالى 200 مليون برميل من النفط

الجمعة، 25 أكتوبر 2019 03:00 م

المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة "غازتك" لـ"اليوم السابع": "البترول" تدرس خفض جمارك سيارات الغاز.. وننشئ 50 محطة مع إينى الإيطالية .. هيئة المجتمعات العمرانية تخصص 15 قطعة أرض لمحطات الغاز فى المدن الجديدة

الثلاثاء، 05 مارس 2019 05:30 م

الروسية إينا والإيطالى جاروزو بعد التتويج بكأس العالم للسلاح: "شكرا مصر"

الأحد، 03 مارس 2019 12:28 م

محمد بن زايد يبارك توقيع الإمارات شراكة بين "إينى" الإيطالية فى مجال التكرير

الأحد، 27 يناير 2019 12:38 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة