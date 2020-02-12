إديسون الإيطالية تبدأ عمليات حفر استكشافية للغاز فى مصر

(رويترز)

قال ماثيوس ريجاس الرئيس التنفيذى لشركة إنرجين المستحوذة على أصول شركة إديسون الإيطالية، اليوم الأربعاء إن مجموعة الطاقة الإيطالية إديسون بدأت حفر بئر استكشافية فى منطقة مياه عميقة فى مصر. ليست بعيدة عن حقول الغاز العملاقة الأخرى فى شرق البحر المتوسط.

وقال رئيس إنرجين التى استحوذت على أصول إديسون فى مصر بموجب اتفاق توصلت إليه العام الماضي للصحفيين على هامش مؤتمر للطاقة فى القاهرة، "نحفر الآن فى (منطقة) شمال ثقة، وهو كشف على عمق كبير فى المياه... بدأ منذ أسبوعين".

وتقع شمال "ثقة" بالقرب من حقل ظهر العملاق فى مصر وحقل أفروديت القبرصى وحقلى تمار ولوثيان الإسرائيليين، ويحتوى حقل ظهر المصرى الذى اكتشفته شركة إينى الإيطالية العملاقة، على 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز وفقا للتقديرات، أكبر حقل تم اكتشافه على الإطلاق فى البحر المتوسط. وبدأ الحقل الإنتاج فى أواخر عام 2017.

وقال ريجاس إن الحفر سيستمر لمدة تتراوح بين 40 و60 يوما، اعتمادا على مدى نجاحه. وقال "سنحصل على نتائج فى فترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع مقبلة".

ولشركة إنرجين، المدرجة فى بورصة لندن ، عمليات فى مناطق بحرية إسرائيلية ويونانية فضلا عن البحر الأدرياتيكي، بينما تمتلك إديسون أصولا فى إيطاليا والجزائر وكرواتيا واليونان وبحر الشمال فى بريطانيا والنرويج.