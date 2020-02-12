أهالى قرية قصاصين الأزهار يناشدون محافظ الشرقية بمتابعة رصف الطريق العام.. صور

الشرقية - فتحية الديب

أعرب عدد من أهالى قريتى قصاصين الأزهار والفرايحة، بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، عن استيائهم الشديد من إهدار المال العام بالطريق العام "قصاصين الأزهار – الفرايحة" الذى تم وضع خطة لرصفه من قبل هيئة الطرق، ولكن الطريق تم الانتهاء من جزء كبير من الرصف وحالته سيئة للغاية.

ومن جانبها قالت أمانى النجار، رئيس الوحدة المحلية لقرية الفرايحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الطريق يتبع هيئة الطرق وليس تابع للمحليات، وإنها قامت بعمل مذكرة لعرضها على رئيس مجلس المدينة بأولاد صقر تفيد بأن الطريق غير مطابق للمواصفات، وإنه كان من المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال رصف طريق قصاصين الأزهار- الفرايحة فى 30 يونيو لسنة 2019، ولكن لم يتم ذلك بسبب سوء حالة الطريق وكونه غير مطابق للمواصفات، وهو يخدم العديد من القرى بشمال الشرقية ويعد طريق حيوى للغاية.

وكان عدد من أهالى قريتى قصاصين الأزهار والفرايحة، قد أرسلوا استغاثة لموقع "اليوم السابع" قائلين فيها: "أغيثونا من مقاول رصف طريق قصاصين الأزهار الفرايحة، المقاول عامل إنه بيحط الطبقة التالتة على الطريق وهو بيرمم الحتت التعبانة فيه، وذلك يعد إهدارا للمال العام، ولا توجد لجان من المحافظة للإشراف والمتابعة على الطريق".

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