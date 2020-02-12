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أمن القاهرة يشن حملة مكبرة ويضبط 8 عاطلين بحوزتهم 6 كيلو حشيش وهيروين

الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:46 م
أمن القاهرة يشن حملة مكبرة ويضبط 8 عاطلين بحوزتهم 6 كيلو حشيش وهيروين مخدرات - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد – إيهاب المهندس

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شنت مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، حملة مكبرة لضبط المتاجرى بالمواد المخدرة بقطاعات القاهرة، وتم القبض على 8 عاطلين بحوزتهم 6 كيلو حشيش وهيروين و5 آلاف قرص مخدر وتحرر محضر بالواقعة.

 

وقامت أجهزة مديرية أمن القاهرة، بشن حملة أمنية مُكبرة من رجال المباحث برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وأسفرت عن ضبط 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة المرج مُستقلين سيارة "ملك وقيادة أحدهم"، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 4 كيلو جرام" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، كما تم القبض على مسجل شقى خطر "فرض سيطرة" أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 1,240 كيلو جرام" – مبلغ مالى – هاتف محمول).

 

ونجح ضباط المباحث فى القبض على عاطل "له معلومات جنائية" أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 130 جرام" – مبلغ مالى – هاتف محمول)، كما تم القبض على عاطل "له معلومات جنائية" أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 120 جرام" – مبلغ مالى – هاتف محمول)، ضبط عاطل "له معلومات جنائية" أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته (5000 قرص مخدر – مبلغ مالى – هاتف محمول - سلاح أبيض "كتر").

 

وألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل "له معلومات جنائية" أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 775 جرام" – مبلغ مالى)، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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