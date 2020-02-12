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أكاديمية ذوى الإعاقة تنظم أول دورة للصيانة البرمجية للحاسب الآلى للمكفوفين

الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:35 م
أكاديمية ذوى الإعاقة تنظم أول دورة للصيانة البرمجية للحاسب الآلى للمكفوفين الدكتورة عبير شقوير
كتبت هبة السيد

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نظمت الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة أول دورة تدريبية احترافية من نوعها فى مجال الصيانة البرمجية للحاسب الآلى مخصصة للأشخاص من ذوى الإعاقة البصرية شارك فيها أكثر من 250 من ذوى الاعاقة البصرية من مختلف البلدان العربية، واستمرت على مدار 10 أيام (28 يناير - 8 فبراير الجارى)، يأتى ذلك انطلاقا من دور مصر الريادى كمركز إقليمى متخصص فى هذا المجال.

تهدف الأكاديمية من خلال هذه الدورة الى تدريب وتأهيل ذوى الإعاقة من الدول العربية على أحدث النظم التكنولوجية، حيث شارك فى فعاليات متدربين من 11 دولة عربية هى (مصر، والمغرب، وسوريا، وتونس، والإمارات، والجزائر، واليمن، والسعودية، والسودان، والعراق، وسلطنة عمان، وفلسطين)، وذلك إما بالحضور فى مقر الاكاديمية بالقرية الذكية أو المشاركة من خلال البث المباشر على شبكة المعلومات الدولية الانترنت.

وأوضحت الدكتورة عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للخدمات والمسئولية المجتمعية أن الدورة تهدف إلى تمكين الأشخاص من ذوى الإعاقة البصرية من الدخول إلى سوق العمل من خلال إكسابهم مهارات ومعارف جديدة فى مجال الصيانة البرمجية للحاسب الآلى، بالإضافة إلى توفير بيئة تقنية سهلة الوصول للمكفوفين تتيح لهم العمل على برامج وأدوات الصيانة باستخدام برامج قارئات الشاشة والتقنيات المساعدة، كما اتاح التدريب التعرف على مختلف جوانب الصيانة البرمجية للحاسب الآلي.

ومن جانبها أشارت الدكتورة رانيا الوحش مدير الأكاديمية الوطنية لذوى الاعاقة أنه بنهاية التدريب يكون المشاركون من ذوى الإعاقة البصرية قد تمكنوا من اكتساب العديد من المهارات التقنية مثل: إدراك طبيعة عمل الحاسبات، وإعداد بيئة مناسبة لكل جهاز مكتبى أو محمول لاستقبال أى نظام تشغيل، وتثبيت وإدارة نظام التشغيل windows 10، وحماية الأجهزة من الفيروسات والاختراقات، والقدرة على تشفير البيانات، ومعرفة حالة القرص الصلب وما قد يتطلبه من عمليات فى حالة مواجهة مشكلة ما، ومعرفة حالة الذاكرة المؤقتة والمعالج والتعامل معهم برمجياً، وتعريف جهاز الحاسب بكافة مكوناته المادية بالتعريفات والبرامج الملائمة، والتعامل مع النماذج المختلفة لنظام الإدخال والإخراج الأساسى BIOS.


اكاديمية ذوى الاعاقة

البرمجة

الحاسب الالى

الاعاقة البصرية

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