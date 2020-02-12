أغلى نزاعات الطلاق.. محكمة إماراتية ترفض التحفظ على يخت مملوك لملياردير روسى

دبى (رويترز)

رفضت محكمة استئناف فى دبى أمرا بالتحفظ على يخت فاخر مملوك لملياردير روسى يقع فى قلب واحدة من أعلى نزاعات الطلاق تكلفة فى العالم، وذلك وفقا لنسخة من الحكم النهائى أطلعت عليها رويترز.

ولم يتضح بعد ما إذا كان اليخت إم.فى لونا البالغ سعره 436 مليون دولار والذى تحفظت عليه السلطات فى عام 2018 سيتمكن من مغادرة دبى بعد رفض طلب محكمة بريطانية بالتحفظ عليه فى الخامس من فبراير.

وكانت المحكمة العليا فى لندن أمرت فى عام 2016 قطب النفط والغاز الروسى فرهاد أحمدوف بدفع نحو 40 % من ثروته لزوجته السابقة تاتيانا احمدوفا فى واحدة من أكبر تسويات الطلاق تكلفة فى تاريخ القضاء.

وأحجم أحمدوف عن دفع قيمة التسوية التى بلغت 453 مليون جنيه استرلينى (588 مليون دولار) وأصدرت المحكمة البريطانية أمرا بتجميد أصول الملياردير الروسى تم بموجبه التحفظ على اليخت فى دبي.

وقال متحدث باسم تاتيانا، التى تسعى لتنفيذ أمر التجميد، إن أمرا قضائيا من جزر مارشال يمنع اليخت من الإبحار، ولا يزال اليخت راسيا فى دبى اليوم الأربعاء وفقا لبيانات ريفينيتيف لرصد السفن.

ويتكون اليخت، الذى بُنى فى الأصل للملياردير الروسى رومان إبراموفيتش قبل أن يشتريه أحمدوف فى عام 2014، من تسعة طوابق على الأقل وغرف تسع لطاقم من 50 فردا ومهبطين لطائرات هليكوبتر ومسبح ضخم.