أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 12- 2-2020

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 12-2-2020، وذلك بعد إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.180 مليار جنيه.



إيقاف تداول 10 شركات وقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، غاز مصر، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، مصر للألومنيوم، سيدى كرير للبتروكيماويات، المصرية للدواجن، راية القابضة للاستثمارات المالية، وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، مستشفى النزهة الدولى.



البورصة تخسر 6.2 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.180 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 99.2 مليون ورقة مالية بقيمة 427.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.7 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.51% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21%، والعرب على 6.49% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.14% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.85%.

ومال صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 5 ملايين جنيه، 21 مليون جنيه، 13 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 31.7 مليون جنيه، 5.5 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 13845 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 1897 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.10% ليغلق عند مستوى 15965 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 5153 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 1257 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 1380 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 588 نقطة.

وارتفعت أسهم 28 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 109 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة. وضمت الأسهم المرتفعة:

- زهراء المعادى للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 8.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.13%

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.17%

- الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود بسعر إغلاق 3.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.56%

- غاز مصر بسعر إغلاق 60.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.25%

- مستشفى النزهة الدولى بسعر إغلاق 49.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.15%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 1.587 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.87%

- سيدى كرير للبتروكيماويات بسعر إغلاق 8.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.31%

- وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 10.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.12%

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 25.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.05%

- مصر للألومنيوم إغلاق 13.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.88%