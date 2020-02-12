سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات

الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:03 ص
أخبار × 24 ساعة.. التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات وزير التربية والتعليم
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها التموين تعلن عن مناقصة لشراء زيت الطعام لطرحه على البطاقات، ووزيرة الصحة توجة بضرورة تدريب الفريق الطبى وتوفير فصائل الدم بالبنوك، والأرصاد تعلن غدا طقس مائل للدفء نهارا وشبورة على الطرق والصغرى بالعاصمة 8 درجات.

غدا.. التموين تطلق خدمات السجل التجارى للقطاع المصرفى

التموين تعلن عن مناقصة لشراء زيت الطعام لطرحه على البطاقات

التموين: صرف 35% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

وزيرة الصحة توجة بضرورة تدريب الفريق الطبى وتوفير فصائل الدم بالبنوك

وزيرة الصحة: تسجيل 52 ألف مواطن فى منظومة التأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء

وزيرة الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ6030 مواطنا خلال يومين بقافلة عزبة الهجانة

وزيرة الصحة توجه بسرعة إنهاء أعمال التطوير بمستشفى رأس سدر

الصحة: توقيع الكشف المبكر عن التهاب الأعصاب على 360 ألف مريض حتى الآن

التعليم تختار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة فى السودان

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

التعليم: كشف طبى لـ 13 مليون طالب لمكافحة أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم

الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا وشبورة على الطرق والصغرى بالعاصمة 8 درجات

القوى العاملة تتابع الدورات التدريبية بـ 8 وحدات متنقلة لتدريب الشباب

الكهرباء تحذر من إخماد حرائق الأجهزة المنزلية بصب المياه قبل فصل التيار

وزير الرى يصل واشنطن لاستكمال مباحثات سد النهضة

الزراعة: برامج تدريبية مكثفة حول أمراض القمح والمحاصيل البستانية

الزراعة تحدد حزمة إجراءات لأشجار الجوافة لطرق التسميد والرى لزيادة الإنتاج

متحدث الرئاسة :السيسي التقى رئيس شركة شلمبرجيه العالمية بمجال البترول والغاز

الرقابة الإدارية: نائب رئيس هيئة الإسعاف رفض 4 ملايين جنيه رشوة لترسية مناقصة على شركة

الإفتاء: لا تصح الصلاة حال ارتداء ملابس بها آثار قيء قبل غسلها.. فيديو

المولود رقم 100 مليون بنت اسمها ياسمين من محافظة المنيا

 


الكهرباء

وزاره الكهرباء

اخماد الحرائق

الدفايات

اخبار مصرية

اخبار مصر

اليوم السابع بلس

أخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سر تسمية المولودة رقم 100 مليون فى مصر باسم "ياسمين".. فيديو

سر تسمية المولودة رقم 100 مليون فى مصر باسم "ياسمين".. فيديو

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات

زاهى حواس يطالب وزارة التعليم بتدريس حروف اللغة الهيروغليفية فى المدارس

زاهى حواس يطالب وزارة التعليم بتدريس حروف اللغة الهيروغليفية فى المدارس

الإحصاء: خصوبة المرأة وصلت لأعلى معدل.. وعدد السكان يقفز لـ192 مليون فى 2050

الإحصاء: خصوبة المرأة وصلت لأعلى معدل.. وعدد السكان يقفز لـ192 مليون فى 2050

رئيس هيئة الإسعاف عن رفض نائبه رشوة بـ4 ملايين جنيه: "قائد يحتذى به"

رئيس هيئة الإسعاف عن رفض نائبه رشوة بـ4 ملايين جنيه: "قائد يحتذى به"

مجلس الأمن يصوت غدا على مشروع قرار لدعم وقف إطلاق النار فى ليبيا

مجلس الأمن يصوت غدا على مشروع قرار لدعم وقف إطلاق النار فى ليبيا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اليوم السابع: الدولار يفقد 33 قرشا خلال 40 يوما

اليوم السابع: الدولار يفقد 33 قرشا خلال 40 يوما

ابنة الراحل حسن مصطفى و ميمى جمال تشارك بصورة من دولاب ذكرياتها

ابنة الراحل حسن مصطفى و ميمى جمال تشارك بصورة من دولاب ذكرياتها

صور.. وفد برلمانى فرنسى يزور "اليوم السابع".. وحلقة نقاشية عن علاقات القاهرة ـ باريس ومستقبل صناعة الصحافة.. نائبة فرنسية: يجب وضع آلية للكشف عن الأخبار المضللة.. وخالد صلاح يحذر من ممارسات فيس بوك الاحتكارية

صور.. وفد برلمانى فرنسى يزور "اليوم السابع".. وحلقة نقاشية عن علاقات القاهرة ـ باريس ومستقبل صناعة الصحافة.. نائبة فرنسية: يجب وضع آلية للكشف عن الأخبار المضللة.. وخالد صلاح يحذر من ممارسات فيس بوك الاحتكارية

محتجون فى لبنان يشعلون النيران بأحد مصارف بيروت

محتجون فى لبنان يشعلون النيران بأحد مصارف بيروت

حزب المستقبل التركى يدفع بداوود أوغلو أمام أردوغان فى انتخابات الرئاسة التركية

حزب المستقبل التركى يدفع بداوود أوغلو أمام أردوغان فى انتخابات الرئاسة التركية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة