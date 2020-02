أحبك للأبد.. مسن 87 عاما ينسى مرضه ويراعى زوجته المصابة بكورونا.. فيديو

الأوقات العصيبة تكشف معادن الأشخاص وقوة العلاقات بينهم، حيث تداولت وسائل الإعلام الصينيه مقطع فيديو مؤثر لمسن مصاب بفيروس الكورونا يراعي زوجته المصابة بالفيروس أيضا مؤكدا لها أنه سيحبها للأبد.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية الحكومية، والذى حظى بانتشار كبير رجلا صينيا عمره 87 عاما، وهو يتولى رعاية زوجته الممدة على سرير في غرفة المستشفى، فيما كان يحمل مصلا طبيا وطعاما.

I’ll love you forever, every single day of forever: An 87-yr-old man diagnosed with #COVID19 held an infusion bottle to visit his wife, also a #COVID19 patient, from the ward next door and patiently gave her water and food. Hope you recover soon! pic.twitter.com/LXH1AxINsU