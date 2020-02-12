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فى الصين..

أحبك للأبد.. مسن 87 عاما ينسى مرضه ويراعى زوجته المصابة بكورونا.. فيديو

الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:53 م
أحبك للأبد.. مسن 87 عاما ينسى مرضه ويراعى زوجته المصابة بكورونا.. فيديو مسن وزوجته مصابان بالكورونا
هند المغربي

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الأوقات العصيبة تكشف معادن الأشخاص وقوة العلاقات بينهم، حيث تداولت وسائل الإعلام الصينيه مقطع فيديو مؤثر لمسن مصاب بفيروس الكورونا يراعي زوجته المصابة بالفيروس أيضا مؤكدا لها أنه سيحبها للأبد.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية الحكومية، والذى حظى بانتشار كبير رجلا صينيا عمره 87 عاما، وهو يتولى رعاية زوجته الممدة على سرير في غرفة المستشفى، فيما كان يحمل مصلا طبيا وطعاما.

 

وفي لحظة رومانسية، حرص الرجل على إبداء حبه الكبير لزوجته المريضة، قائلا: "سأحبك إلى الأبد، وفي كل يوم من أيام حياتي"، في الفيديو الذي لم تذكر الصحيفة مكان التقاطه.

وأطعم الرجل زوجته بيديه ثم سقاها ماءً وهي على السرير، وهذا الأمر جعلها تتأثر بشكل كبير وبدت كما لو كانت تبكي وتشيح وجهها.

ولقى مقطع الفيديو إنتشار كبير وإعجاب واسع على المنصات الاجتماعية، وقال معلقون إن الزوجين يجسدان الحب الحقيقي في أنصع حالاته، رغم إصابتهما بالمرض الخطير.

وأضاف المشيدون بالفيديو، أن الزوج تناسى إصابته بالفيروس وتفرغ للعناية بزوجته، وهو أمر يدل على العرفان.

وفي ظل انتشار "كورونا"، على نطاق واسع داخل الصين، تم تداول عدة قصص إنسانية مؤثرة لأشخاص أصيب أقاربهم بالفيروس واضطروا إلى مفارقتهم، أو ممن فقدوا شخصا عزيزا بسبب الوباء الذي أصاب أكثر من 45 ألفا حتى الآن.


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الصين

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اليوم السايع بلس

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