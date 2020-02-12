أجواء باردة مع فرصة للأمطار بشمال ووسط الأردن

وكالات

ترتفع درجات الحرارة قليلا نهار بالمملكة العربية الأردنية، اليوم الأربعاء، مع بقائها أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالى "2-3" درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، بينما تكون مائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت.

ووفقا لوكالة أنباء الأردنية، وفق دائرة الأرصاد الجوية، تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر حتى ساعات الظهيرة، في الأجزاء الوسطى وشمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، فيما تكون الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه.

ويطرأ غدا الخميس، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الجمعة باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 12 - 5، وفي المرتفعات الشمالية من 8 - 3، وفي مرتفعات الشراة من 9 - صفر، وفي مناطق البادية 15 - 2، وفي مناطق السهول من 13 - 5، وفي الأغوار الشمالية من 17 - 7، وفي الأغوار الجنوبية 23 - 13، وفي البحر الميت من 22 - 12، وفي خليج العقبة من 21 إلى 12 درجات مئوية.