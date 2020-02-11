3 آلاف فرصة عمل خلال ملتقى توظيفى للشباب بأسيوط.. اعرف التفاصيل

أسيوط - ضحا صالح

ينطلق غدًا الأربعاء ملتقى التوظيف الذى تنظمه محافظة أسيوط بالتعاون والتنسيق مع وزارة القوى العاملة بمرسى حورس السياحى بحديقة الفردوس بحى شرق مدينة أسيوط من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساءً.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الملتقى يهدف إلى توفير 3 آلاف فرصة فرص عمل للشباب من الجنسين مقدمة من 32 شركة من القطاع الخاص لكل التخصصات والمؤهلات الدراسية والفنية أو بدون مؤهلات فضلًا عن فرص للتدريب للتأهيل لسوق العمل وذلك فى إطار جهود الدولة والقيادة السياسية للقضاء على البطالة وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وطالب محافظ أسيوط بضرورة مشاركة الشباب فى الملتقى التوظيفى الذى يفتح لهم آفاقا واسعة لاختيار وظيفته المناسبة بالقطاع الخاص فى أفضل وأرقى الشركات ويتيح له حرية المقارنة بين الوظائف المختلفة مشيداً بالتعاون المثمر مع القوى العاملة لتوفير فرص العمل للشباب.

يذكر أن فرص العمل المتاحة بملتقى التوظيف تتضمن مهندسين كهرباء وميكانيكا ومندوبين ومشرفين ومديرين مبيعات وفنين تكريب وصيانة تكييفات ومندوبين قروض وأخصائيين ائتمان ومديرى تأمين وخدمة عملاء وعمال خطوط إنتاج ومشرفين أمن ومراجعين حسابات وأمناء مخازن وعمال شحن وتفريغ ومبيضين محارة وكهربائى سيلكون ونجارين باب وشباك وعمال بناء ونقاشين ومبلطين سيراميك وحدادين لحام وكريتال وفنين تركيبات خارجية فضلا عن فرص للتدريب على التفصيل والخياطة والنحت وريادة أعمال وتدريبات حرفية متخصصة وتدريب على الحاسب الآلى واللغة الانجليزية والموارد البشرية وفرص ريادة أعمال عن طريق جهاز تنمية المشرعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وسيتم إجراء المقابلات والتعاقد الفورى لمن ينطبق عليهم الشروط.

يذكر أن محمد سعفان وزير القوى العاملة دعا الشباب نحو ريادة الأعمال، واقتحام سوق العمل بجدية، معربًا عن أمله في وضع خطة للشركات العارضة فرص العمل مع جهاز تنمية المشروعات لدعم الشباب لعمل مليون مشروع من المشروعات الصغيرة على أرض مصر، تزيد إلى 3 ملايين مشروع صغير، خاصة فى ظل الدعم الكامل المقدم من وزارة القوى العاملة، وجهاز تنمية المشروعات، والمحافظات من خلال برنامج "مشروعك"، الذى لا تدخر أى جهة منهم جهدًا فى توفير وتذليل كافة الصعاب للشباب كي نسهم جميعًا في تقدم وازدهار الاقتصاد المصري، والمساهمة الفاعلة في تقليل نسب البطالة.

ووجه الوزير مدير مديرية القوي العاملة بأسيوط بضرورة متابعة فرص العمل وتذليل العقبات التي قد تحول حصولهم علي فرصة عمل ، فضلا عن تخصص فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة طبقا لنوع الإعاقة ، لافتا إلي متابعة الوظائف المقدمة بالملتقى حتى 3 أشهر قادمين، وتسجيل بيانات الشباب المتقدم بقاعدة بيانات الوزارة، حتى نتمكن من توفير وظائف للشباب الذي لم يستطيع الحصول على وظيفة من خلال الملتقى.