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20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 08:00 ص
20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات سباق الهجن - أرشيفية
سيناء - محمد حسين

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قال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن، إنه تم تحديد موعد مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات وتقرر أن تجرى فعالياته خلال الفترة من 20 حتى 22 فبراير الجارى.

وأوضح رئيس الاتحاد المصرى للهجن فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الفعاليات ستنظم على مضمار شرم الشيخ لسباقات الهجن ويطلقها الاتحاد المصرى للهجن ومحافظة جنوب سيناء ، بدعم من الاتحاد الإماراتى للهجن.

وأضاف، أن تنافس الهجن من مختلف محافظات مصر فى فعاليات السباق، ويتم اتباع كافة معايير السلامة والتحكيم، والفحص للهحن المشاركة من المنشطات، وتركيب شرائح إلكترونية تحتوى على كافة بيانات كل هجين مشارك، ومشيرا إلى أنه بتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يتم بذل مجهودات عالية من نوعها لنجاح المهرجان ويشرف ويتابع عليها اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ للوقوف على كل التجهيزات ميدانيا.

وأضاف أن المضمار مجهز لانطلاق الفعاليات بممرات السباق، ومقرر أن يقام هذا السباق بشكل جديد من نوعه.

وأوضح رئيس الاتحاد المصرى للهجن، أن المهرجان هو استمرار لسلسلة سباقات تقام بدعم من اتحاد الهجن الإماراتى والقادم يحمل رقم 4  ومقرر تواصل السباقات شهريًا وتختتم بسباق فى إبريل المقبل تزامنا مع احتفالات ذكرى تحرير سيناء .

وشهد مضمار سباق الهجن خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير الماضى  فعاليات مهرجان سباق الهجن التراثى، وشهد الافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي .

وقدم اتحاد الهجن الإماراتى جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الأول وتشجيعية  للهجانة المشاركين، كما أهدت الإمارات عددا من الفحول (ذكور الهجن) لإنتاج سلالات سباقات مميزة، فضلًا عن أمهات الإبل من نوق إنتاج الحليب.

وسبقه تنظيم سباقين تنشيطيين للهجن برعاية الإمارات خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر من العام الماضى .

وبدأت رياضة الهجن المصرية فى السطوع بجهود الهجانة المصريين، وكان لافتا مشاركة عددا منهم ممثلين لمصر فى سباقات ميداينة فى المملكة العربية السعودية .


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